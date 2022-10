Affaire lt-col Emmanuel Zoungrana : les sympathisants appellent à un traitement diligent du dossier

Les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana ont animé une conférence de presse, le mercredi 19 octobre 2022, à Ouagadougou, en vue de demander sa libération.

Après leur sortie du 11 octobre dernier, les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana en détention préventive revendiquent toujours sa libération. A cet effet, ils ont animé une conférence de presse, le mercredi 19 octobre 2022, à Ouagadougou.

Selon leur porte-parole, Hervé Kisswendsida Zoungrana, cette rencontre avec les hommes de médias avait pour objectif de donner des éléments d’information sur l’arrestation et la détention du lieutenant-colonel et d’ interpeller les autorités politiques et judiciaires pour un traitement diligent du dossier.

Pour lui, ce point de presse est aussi une occasion pour inviter les populations à une solidarité morale à l’endroit du prévenu qui vit une situation difficile alors que tout son parcours militaire a été « un sacrifice pour la Nation ».

A l’en croire, arrêté le 10 janvier 2022 pour « complot contre la sûreté de l’Etat », Emmanuel Zoungrana a été emprisonné depuis 10 mois sans que le juge d’instruction ne lui signifie de preuve jusqu’à ce jour. « Après son arrestation, ce dernier a été libéré provisoirement le 02 février 2022 par la chambre de contrôle du tribunal militaire.

Mais le même jour, en l’espace de 2 heures, d’autres infractions ont été conçues pour le maintenir en prison », a déploré M. Zoungrana. Il s’agirait, à l’écouter, de blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite, etc. A ce propos, le porte-voix des sympathisants du lieutenant-colonel a indiqué que les enquêtes menées dans le cadre de ces infractions n’ont conduit à aucun témoignage à charge pour l’instant contre lui.

« Ni le service technique d’audit financier de l’armée (intendance militaire) ni l’Autorité supérieure de contrôle d’ Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC) ne sont au courant d’un quelconque blanchiment de capitaux ou d’enrichissement illicite », a-t-il souligné.

L’avocat du lieutenant-colonel Zoungrana, Me Paul Kéré, quant à lui, a appelé la population à une solidarité agissante à l’endroit de son client. A la question de savoir ce qu’il attend des populations dans ce dossier, l’homme de droit a laissé entendre qu’il semble que la liberté provisoire a été refusée à son client pour cause de manifestation de « vuvuzelas » devant le tribunal militaire. Alors que, pour lui, ces manifestations ne doivent en aucun cas influencer la décision judiciaire.

Me Kéré a, en outre, soutenu que sur le plan juridique, des moyens d’une libération provisoire de son client existent. « Nous espérons que le 27 octobre prochain sera favorable pour sa libération, car dix mois sont trop longs pour une détention pour complot sans indices, ni preuves et ni jugement», a-t-il déclaré.

Abdoulaye BALBON

E Estelle KONKOBO (Stagiaire)