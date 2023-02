Aller à la meilleure école !

Suffit-il d’avoir été à l’école pour échapper aux fers des geôles ? Suffit-il de savoir lire et écrire pour voir au-delà de la ligne de mire ? Le meilleur des hommes est parfois celui qui a réussi l’épreuve du pire Il n’y a pas d’érudit qui brille et éclaire plus que la lampe des lucioles Celui qui se vante de connaître ne sait pas qu’il faut plutôt juste savoir?

La connaissance, ce n’est pas une ligne tracée à la règle, noir sur blanc L’ignorance, c’est la survivance de l’absence du bon sens chez les « grands » Celui qui se baisse pour prendre ne se rabaisse pas, il se donne pour recevoir En quoi le diplômé a-t-il plus de renommé que l’illettré savant du bois sacré ? Le papier a fait de l’intellectuel un demi-dieu froissé au pied de l’initié habile Face au verbiage stérile de la rhétorique s’émeut la parole des incantations fertiles Ce qui n’est pas carré ou entouré est traité de taré, barré et ne saurait être consacré La vérité ne se trouve pas dans les livres touffus de théories à boire au goulot Elle est dans l’esprit du sage qui pense et agit plus avec équité que selon la légalité La vérité n’est pas l’apanage du docte qui fait ses humanités sans preuve d’humilité Elle est dans le silence du sourd-muet qui clame à la potence son innocence en solo Connaître, c’est comme naître chaque fois de nouveau sur les cendres de son mal être Il n’y a pas de parchemin de la sagesse, avec hardiesse le sage est toujours en chemin Rien ne sert d’avoir des preuves, il faut être à l’œuvre, une idée n’est en soi une fin Se connaître, c’est savoir être avec soi sans chercher avec les autres à paraître Dommage que le plus vu est le plus en vue et même le plus cru sans être l’élu Dommage que le vrai se vende à moindre frais que le faux qui joue au plus beau La meilleure école, c’est celle qui nous édicte de l’intérieur le devoir de véto La vraie grandeur, c’est celle qui nous dicte la vertu mieux que la valeur due.

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr