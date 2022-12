Assemblée Législative de Transition : Sougrinoma Ibrahim GUIGMA remplace Sylvain VEBAMBA à la tête de la Direction Générale de la Communication et des Relations Publiques  

Sougrinoma Ibrahim GUIGMA est le nouveau Directeur Général de la Communication et des Relations Publiques (DGCRP) de l’Assemblée législative de Transition (ALT). Après l’installation de son directeur de cabinet en début de semaine, le Chef du parlement a dans une note signée du 07 décembre 2022, nommé un visage bien connu du monde de la communication et des médias. Pendant longtemps présentateur de l’émission « Une semaine à l’AN » sur la RTB, M. GUIGMA a été porteur de nombreuses campagnes de communication pour des évènements nationaux et internationaux mais aussi au profit de certaines autorités. Il est par ailleurs Président de la Ligue Nationale des Directeurs, Conseillers, Chargés de Communication et Marketing du Burkina Faso (LIDICOM-BF). Il remplace à ce poste M. Sylvain VEBAMBA, nommé Conseiller et qui y aura passé un peu plus de 2 ans.

Sidwaya.info