Assises nationales: la charte de la transition signée, capitaine Ibrahim Traoré désigné président

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), capitaine Ibrahim Traoré vient de signer la charte de la Transition dans la soirée de ce vendredi 14 octobre 2022, à l’issue des travaux des assises nationales.

Les forces vives, représentants les différentes composantes de la population burkinabè auront donc discuté toute la journée pour s’accorder, à l’unanimité, sur la personne du capitaine Ibrahim Traoré pour conduire cette transition.

Ainsi, cet officier de 34 ans présidera à la destinée du Burkina Faso durant les 21 prochains mois afin de préparer le terrain pour le retour du pays à l’ordre constitutionnel normal.

Les participants aux assises nationales ont également statué sur le nombre, et la rémunération des membres de l’Assemblée législative de transition (ALT). Tout comme pour la précédente assemblée, celle-ci comptera également 71 représentants, mais avec un bémol : cette fois, les députés de transition n’auront pas de rémunération mensuelle mais juste des frais de session.

Augustin Sanou

Répartition des 71 membres de l’ALT entre les différentes composantes

Députés désignés par le président : 20

Composantes FDS : 16

Forces vives des régions : 13

Organisation de la société civile : 10

Partis politiques : 12 (Ex opposition : 4; ex Alliance des partis de la majorité présidentielle : 4; ex opposition non affiliée : 2; autres partis : 2)

A. S.