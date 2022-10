Assises nationales : Le président du comité d’organisation Col-Major Célestin Simporé, invite les populations à faire confiance aux forces vives

Dans un communiqué publié ce vendredi 14 octobre 2022, le président du comité d’organisation des Assises nationales, Col-Major Célestin Simporé rassure les burkinabé que les participants aux assises nationales, émanation des forces vives, partagent pleinement leurs préoccupations et décideront dans un sens qui réponde à leurs aspirations. « J’invite les populations au calme et à la retenue, et à faire confiance à cette instance qui est avant tout la leur », a précisé le Col-Major Célestin Simporé.

