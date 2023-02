CAN U17 2023 : Les Etalons cadets logés dans le groupe C avec le Cameroun, le Mali et le Soudan du Sud

Le tirage au sort de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans s’est déroulé ce mercredi 1er février 2023 à Alger en Algérie. Le Burkina est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Mali et du Soudan du Sud.

A l’issue du tirage, les poulains de Brahima Traoré en découdront avec le Cameroun, le Mali et le Soudan du Sud.

Douze équipes prennent part à cette CAN des cadets. Ces différentes équipes sont logées dans trois groupes de quatre. Dans le groupe A, on a l’Algérie, pays organisateur, le Sénégal, le Congo et la Somalie.

Le groupe B se compose du Nigeria, du Maroc, de l’Afrique du Sud et de la Zambie.

Cette 15e édition de la CAN des moins de 17 ans se déroulera du 8 au 30 avril 2023 en Algérie.

