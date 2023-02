CHAN : Une prime de 10 millions de F CFA et un terrain pour Les Lions de la Teranga

Les Lions de la Teranga ont remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en battant les Fennecs de l’Algérie, pays organisateur, aux tirs au but. Le Sénégal a aussi décroché le prix du fair-play du CHAN en Algérie. L’homme de la finale (Homme du Match) et le meilleur gardien du CHAN 2022 sont également Sénégalais, à savoir Mamadou Lamine Camara et Pape Mamadou Sy.

En remportant pour la première fois ce tournoi, les Lions de la Teranga ont empoché environ 1,2 milliard de FCFA (2 millions de dollars). En plus de cette somme, les joueurs ont reçu du président Macky Sall, selon le média en ligne wiwsport, une prime spéciale de 10 millions de F CFA et un terrain de 500m2.

Alassane KERE