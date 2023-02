Changement climatique: L’Homme le principal responsable

Pour sa survie, l’humanité a toujours agi sur l’environnement ne serait-ce que pour sa pitance quotidienne. Malheureusement, l’exploitation démesurée de son univers a occasionné un phénomène mondial dont il est aujourd’hui à la recherche de solutions. Il s’agit du changement climatique dont la naissance peut être attribuée à des actes posés par l’homme.

Les grandes inondations, les éruptions volcaniques, les hausses de température et la fonte des glaces ont toujours été considérées comme des catastrophes naturelles. Ces phénomènes ont pour explications, le changement climatique. Ils présentent de nombreux risques pour l’humanité et tout autre être vivant sur terre. A titre d’illustration, le changement de température peut occasionner une baisse ou une augmentation des précipitations préjudiciables à l’Homme. Mais à côté de ces catastrophes naturelles, il y a des facteurs anthropiques qui contribuent pour beaucoup aux manifestations du changement climatique. La déforestation par exemple est le fait de l’homme. Certes, des décharges de foudre peuvent provoquer un grand incendie d sort à supprimer toute une forêt, mais, bon nombre de forêts ont été détruites pour satisfaire des besoins humains. C’est le cas des exploitations forestières à des fins agricoles, minières, d’orpaillage et bien d’autres. Cette menace environnementale est due souvent à l’absence de textes ou d’une politique de règlementation des forêts. Le Burkina Faso dispose de textes qui régissent l’exploitation des forêts, mais force est de constater que ses forêts sont l’objet d’abattage d’arbres et d’activités d’orpaillage parfois sous l’œil impuissant des agents des eaux et forêts. Les conséquences d’une déforestation massive et incontrôlée peuvent poser un sérieux défi non seulement à l’endroit concerné, mais aussi à l’environnement et à l’équilibre écologique. Parce que les arbres fournissent de l’oxygène, de la nourriture, de l’eau et des médicaments et servent également d’habitat à diverses espèces de l’écosystème.

La pollution, un facteur du changement climatique

Dans cet ordre d’idées, il ne faut pas perdre de vue, la perte de la biodiversité qui est la variété de plantes, d’animaux et des micro-organismes. La pollution est aussi un facteur du changement climatique du fait de l’action de l’homme au quotidien. En effet, l’introduction des matières nocives dans l’environnement en quantité peut nuire à la qualité de l’air, de l’eau, de la terre et conduit au déclin de la biodiversité. L’urbanisation accélérée, la croissance démographique et la multitude des activités économiques qui caractérisent les villes, ont pour corollaires, l’apparition de problèmes environnementaux majeurs comme le réchauffement climatique et la pollution de l’air. L’exploitation artisanale de l’or à proximité des cours d’eau peut conduire à leur pollution.

Les produits chimiques après usages coulent vers ces plans d’eau. Conséquences, l’eau devient un poison pour toutes les espèces qui y vivent et qui participent à l’équilibre écologique. Les émissions de gaz carbonique (CO 2 ) contribuent énormément aux changements climatiques. L’être humain est également responsable de la réduction progressive de la couche d’ozone terrestre. La libération de composés chimiques provenant de véhicules vétustes dans les villes ou d’industries contribue grandement à exposer la terre au contact direct avec les rayons ultraviolets et conduits davantage au réchauffement climatique. Il est temps d’œuvrer avec plus de persévérance à la réduction des pollutions et des gaz à effet de serre pour la préservation du cadre de vie. La lutte contre les changements climatiques et ses répercussions ne doit pas être uniquement celle d’un groupe de spécialistes. Elle doit être la conjugaison des efforts de tous les acteurs : institutions publiques, société civile, secteur privé, collectivités territoriales et citoyens.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

Pathnema@gmail.com