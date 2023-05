Coopération Chine-Asie centrale : Les Huit propositions du président Xi Jinping

Dans la matinée du 19 mai, le président Xi Jinping a présidé le Sommet Chine-Asie centrale au Centre de conférence internationale à Xi’an, province du Shaanxi. Dans son discours, il a fait huit propositions pour renforcer la coopération entre la Chine et les pays d’Asie centrale.

Le sommet Chine-Asie centrale offre une nouvelle plateforme et ouvre de nouvelles perspectives à la coopération entre la Chine et l’Asie centrale. C’est ce qu’a indiqué le président chinois Xi Jinping dans la matinée du vendredi 19 mai 2023 à Xi’an où s’est tenu le sommet. Pour lui, il est important de saisir les opportunités et travailler en étroite collaboration avec les différentes parties pour bien planifier, bâtir et développer cette coopération.

À cet effet, il a fait des propositions en huit points afin de renforcer davantage les relations entre la Chine et l’Asie Centrale.

Tout d’abord, il a souligné qu’il est important de renforcer l’édification institutionnelle.

« Nous avons déjà mis en place des mécanismes de rencontre sur les affaires étrangères, l’économie, le commerce et les douanes ainsi qu’un conseil d’affaires. La Chine propose de créer des mécanismes de rencontre et de dialogue dans les domaines de l’industrie et de l’investissement, de l’agriculture, du transport, de la gestion des urgences, de l’éducation et entre les partis politiques dans le but d’offrir de vastes plateformes à une coopération mutuellement bénéfique tous azimuts entre nos pays », a-t-il indiqué.

À cela, il a ajouté la nécessité d’élargir les relations économiques et commerciales entre la Chine et les pays d’Asie centrale.

Pour ce faire, il a déclaré que son pays adoptera davantage de mesures de facilitation du commerce, optimisera les accords d’investissement bilatéraux, ouvrira des « voies vertes » pour le dédouanement rapide des produits agricoles et secondaires dans tous les postes-frontières entre la Chine et les pays d’Asie centrale, organisera une vente en live des produits de l’Asie centrale et créera un centre d’échanges de matières premières afin de porter le volume commercial à un niveau plus élevé.

Par ailleurs, Xi Jinping a appelé à travailler sur tous les plans afin d’augmenter le volume du transport transfrontalier de marchandises, renforcer les capacités de l’autoroute Chine-Kirghizstan-Ouzbékistan et de l’autoroute Chine-Tadjikistan-Ouzbékistan et faire avancer les consultations sur le projet ferroviaire Chine-Kirghizstan-Ouzbékistan.

« La Chine accélèrera la modernisation des postes-frontières existants et promouvra énergiquement l’ouverture du marché du transport aérien. La Chine renforcera la construction des centres de groupage pour le fret ferroviaire Chine-Europe et mettra en place une plateforme de services numériques intégrée », a-t-il déclaré.

Xi Jinping a également proposé d’établir un partenariat Chine-Asie centrale pour le développement énergétique afin d’accélérer la construction de la ligne D du gazoduc Chine-Asie centrale, élargir le commerce du pétrole et du gaz, développer la coopération sur toute la chaîne industrielle de l’énergie et intensifier la coopération sur les énergies nouvelles et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Promouvoir l’innovation verte

La promotion de l’innovation verte est aussi importante aux yeux du président chinois.

Pour ce faire, il entend coopérer avec les pays d’Asie centrale dans les domaines comme l’aménagement et l’exploitation des terres salines et alcalines et l’irrigation économe en eau et contribuer au règlement de la crise écologique de la mer d’Aral.

« La Chine sera heureuse de voir les pays d’Asie centrale participer aux programmes de coopération spéciaux dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », notamment sur les technologies de développement durable, l’innovation et les start-up ainsi que les sciences et technologies de l’information spatiale », a-t-il déclaré.

Xi Jinping a également fait savoir que la Chine élaborera un programme de coopération spécial Chine-Asie centrale sur la réduction de la pauvreté par les sciences et technologies, mettra en œuvre le « Programme Chine-Asie centrale du renforcement des technologies et compétences », ouvrira plus d’ateliers Luban dans les pays d’Asie centrale et encouragera les entreprises chinoises implantées dans cette région à créer davantage d’emplois locaux.

« Pour promouvoir la coopération Chine-Asie centrale et le développement des pays de la région, la Chine fournira un soutien financier et une aide sans contrepartie d’un montant de 26 milliards de yuan RMB », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, en vue du dialogue entre les civilisations, la Chine, aux dires de son président, mettra en place plus de centres de médecine traditionnelle en Asie centrale, accélérera l’établissement de centres culturels entre la Chine et les pays d’Asie centrale et continuera d’accorder des bourses gouvernementales en faveur des pays d’Asie centrale.

« La Chine travaillera au succès de l’Année de la culture et des arts pour les peuples de la Chine et des pays d’Asie centrale et ouvrira des lignes ferroviaires spéciales du tourisme culturel vers l’Asie centrale », a t -il promis.

Le président Xi Jinping est plus que convaincu de l’importance de la préservation de la paix dans la région.

Pour cela, il a indiqué que son pays est prêt à accompagner les pays d’Asie centrale dans le renforcement de leurs capacités en matière d’application de la loi, de sécurité et de défense, à soutenir les efforts qu’ils déploient en toute indépendance visant à préserver la sécurité régionale et à combattre le terrorisme, et à coopérer avec les cinq pays dans la cybersécurité.

« Nous continuerons de valoriser le rôle du mécanisme de coordination entre les pays voisins de l’Afghanistan pour promouvoir ensemble la paix et la reconstruction dans le pays », a-t-il dit.

Nadège YAMEOGO