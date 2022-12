Coopération sino-burkinabè : « Nous respectons la volonté et le choix du peuple burkinabè », dixit l’ambassadeur de Chine, Lu Shan

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, Lu Shan, a été reçu, le vendredi 9 décembre 2022 à Ouagadougou, par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé, le vendredi 9 décembre 2022 en fin de matinée, une audience à l’ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, Lu Shan. «Nous avons eu des échanges fructueux sur notre coopération bilatérale et nous sommes convenus que l’approfondissement de la coopération sino-burkinabè est d’une grande importance pour nos deux pays », a indiqué le diplomate chinois à l’issue de l’entretien avec le chef de l’Etat. A cette occasion, l’ambassadeur de la Chine a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts déployés par les autorités pour la sécurisation du pays, pour la paix et le développement. «Nous sommes disposés à soutenir le Burkina Faso dans la mesure de nos moyens à lutter contre le terrorisme», a déclaré l’ambassadeur Lu Shan qui a soutenu que son pays respecte la volonté et le choix du peuple burkinabè. Selon le diplomate chinois, son pays attache un grand prix aux relations sino-burkinabè et cette audience a été une opportunité pour réaffirmer cet attachement à l’amitié entre les deux pays et pour transmettre les félicitations du Président chinois, Xi Jinping, au chef de l’ Etat burkinabè.

Direction de la communication de la présidence du Faso