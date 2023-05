Couverture médiatique des procès : des journalistes de Sidwaya se familiarisent avec les termes juridiques

La Direction générale des Editions Sidwaya a initié un atelier de formation sur le lexique des termes juridiques au profit de journalistes de ses différentes rédactions en charge de la couverture de procès. Cette formation qui rentre dans le cadre du plan triennal de formation du personnel se déroule du 23 au 26 mai 2023 à Bobo-Dioulasso.

Les participants sont, notamment composés de journalistes de la rédaction de Sidwaya/Bobo, des chefs de services régionaux de la Boucle du Mouhoun (Dédougou) et des Cascades (Banfora) et de journalistes issus des rédactions de l’Agence d’information du Burkina (AIB), de Carrefour africain, de la Rédaction/internet et de Sidwaya/Sport. A l’ouverture des travaux, le Directeur des ressources humaines (DRH) des Editions Sidwaya, Abou Barro, a représenté la Directrice générale. D’entrée, M. Barro a précisé que la formation en cours s’inscrit dans le cadre du plan triennal de formation de la « Maison commune » sur la période 2022-2024. Ce renforcement de capacités, a-t-il dit, facilitera désormais la couverture médiatique de la rubrique « Au coin du palais » qui a pour objectif de sensibiliser et d’éduquer les lecteurs du journal sur les questions de justice. « La rédaction est souvent interpelée par les services judiciaires sur l’usage inapproprié de certains termes dénaturant du même coup l’information », a-t-il fait savoir. Substitut du procureur près le Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, Jean Noël Bonzi est le formateur. Il a livré une communication sur le lexique juridique qu’il a axé sur l’organisation judiciaire, le lexique judiciaire proprement dit et le procès pénal. M. Bonzi a commencé par donner un aperçu sur les acteurs judiciaires. Ces acteurs, a-t-il cité, sont entre autres, les magistrats, les auxiliaires de justice, des experts et les auxiliaires des parties (Ndlr : avocat, officiers ministériels, etc.).

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com