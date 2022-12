Examens professionnels des agents du MENAPLN : le reclassement d’office sans épreuves pratiques concerne les catégories A3

« Dans le cadre de la valorisation du métier d’enseignant, il est prévu un reclassement des personnels de l’éducation et pour cela on a organisé un examen qui a concerné plusieurs familles d’emplois dont celle des Professeurs des petites écoles, de même que les Educateurs certifiés de la petite enfance. Non seulement les résultats seront disponibles dans les très prochains jours, mais les admissibles doivent se considérés désormais comme admis puisqu’ils seront dispensés de la pratique. Ça c’est à titre exceptionnel », cette déclaration du ministre en charge de l’Éducation nationale, Joseph André Ouédraogo lors du dernier Conseil des ministres, le vendredi 16 décembre semble avoir suscité quelques confusions chez certains agents de son ministère.

Certains candidats aux examens professionnels ont vite fait de tirer des conclusions hâtives et se voyaient déjà définitivement admis, par exemple, suite aux résultats d’admissibilité à l’examen du Certificat d’aptitude pédagogique au Professorat des écoles (CAPPE).

Mais il n’en est rien. La déclaration du ministre, entérinant une situation exceptionnelle s’applique plutôt aux Éducateurs de la petite enfance relevant de l’administration publique ou du secteur privé, titulaires du diplôme d’État d’Éducateur de jeunes enfants ou du diplôme d’État d’Éducateur de la Petite Enfance ou du Certificat d’aptitude professionnelle d’Éducateur de la Petite Enfance, et d’autre part, les Professeurs des écoles relevant de l’administration publique ou du secteur privé, titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique ou du Certificat d’Aptitude Pédagogique au Professorat des Écoles.

Une décision qui tient compte du fait que « 39 mille candidats fonctionnaires, sans compter les travailleurs du privé, ont composé les épreuves de ces deux examens de reclassement en A3. Et si les admissibilités devraient être toutes aussi massives, l’organisation des phases pratiques exigerait beaucoup plus de temps, au risque de compromettre le paris pris d’assurer le reclassement des candidats admis à partir du 1er janvier 2023. » selon le décret portant organisation à titre dérogatoire des examens professionnels de personnels de l’éducation.

Sidwaya.info