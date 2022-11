Financement des projets et programmes : l’UEMOA échange avec ses partenaires

Le président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a échangé avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) de l’institution, le vendredi 18 novembre 2022, à Ouagadougou.

Depuis 2014, l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a instauré un cadre de concertation et de coordination avec ses Partenaires techniques et financiers (PTF) représentés au Burkina Faso. Cette année, la rencontre a eu lieu, le vendredi 18 novembre 2022, à Ouagadougou. Aux dires du président de la commission Abdoulaye Diop, cette initiative vise à instaurer un dialogue franc et interactif sur la conduite du processus d’intégration.

Elle est également l’occasion, a-t-il poursuivi, d’informer les PTF sur la marche de l’Union en termes de succès, de difficultés rencontrées et de nouveaux défis à relever. Par ailleurs, en vue de redynamiser le partenariat entre les deux entités, ce cadre a été mis à profit pour rappeler succinctement les projets et programmes exécutés sur financements des partenaires extérieurs. A cet effet, le commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération, Pr Filiga Michel Sawadogo a indiqué que l’Institution sous régionale gère un porte-feuille d’environ 130 milliards F CFA dans plusieurs domaines.

Il a cité notamment les statistiques régionales avec un projet de la Banque mondiale (BM) pour un montant de plus de 22 milliards F CFA et les finances publiques avec le Programme d’appui à la transition fiscale en Afrique de l’Ouest (PATF) financé par l’Union européenne (UE) pour un montant de 6,5 milliards F CFA. L’aménagement du territoire est également l’un des domaines dans lequel l’UEMOA intervient grâce à trois programmes financés par la coopération suisse concernant la formation professionnelle, la coopération décentralisée locale et la décentralisation financière pour un montant cumulé de plus de 18 milliards F CFA.

Bien d’autres projets, aux dires de Pr Sawadogo, ont également bénéficié des financements extérieurs. Et, pour faire face aux changements induits par ces appuis financiers, il a indiqué que la commission a été amenée à évoluer en ajoutant à son action de règlementation et de supervision, une fonction de suivi et d’exécution des programmes et projets pour le compte des partenaires extérieurs et au bénéfice des populations de l’Union. La commission, a informé Pr Filiga Michel Sawadogo, s’est par ailleurs engagée à prendre des mesures correctives pour améliorer sa performance dans la gestion des projets en se dotant d’un budget-programme.

« Des dispositions sont prises pour mettre en place le comité de mobilisation des ressources extérieures et le manuel de procédures flexibles de gestion des projets sur financements extérieurs en vue de faciliter l’exécution des projets », a-t-il fait savoir. Il a annoncé la conduite en 2023 d’un programme de développement de l’économie numérique et de pôles énergétiques pour le financement duquel, l’accompagnement des PTF est d’ores et déjà sollicité.

Soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf

Il a, par ailleurs, invité les PTF à soutenir la mise en œuvre du Programme régional de développement de l’économie numérique (PRDEN) dont le coût global est estimé à plus de 121 milliards F CFA. Il a insisté sur l’intérêt stratégique que revêt ce programme pour l’Union dans la mesure où il va permettre entre autres, l’amélioration de l’accès des usagers aux services numériques, l’accroissement de l’offre de services numériques et le développement de l’innovation et de la recherche.

Le Pr Filiga a, en outre, fait part aux PTF de l’importance qu’accorde l’Union à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dont l’objectif final est d’aboutir à une union douanière continentale, de disposer d’une politique commune et d’un Tarif extérieur commun (TEC) vis-à-vis des pays tiers. L’UEMOA, a-t-il informé, participe aux initiatives conduites au niveau régional en accompagnant les Etats membres et surtout le secteur privé de l’union à travers le renforcement de capacités à tirer le meilleur profit de cet accord.

A ses dires, un plan d’actions prévisionnel est prévu à cet effet avec un coût estimé à 35,4 milliards F CFA pour la période 2023-2027. Ce financement, selon M. Sawadogo, devra être assuré par la commission à travers ses ressources propres, le secteur privé mais aussi les PTF dont l’accompagnement a été à nouveau sollicité. Prenant bonne note des sollicitations faites à leur endroit par les premiers responsables de l’UEMOA, les PTF ont montré leur disponibilité à toujours soutenir l’Institution dans la mise en œuvre de ses projets et programmes.

« L’UEMOA et nous, sommes des partenaires historiques et nous resterons disponibles à soutenir la commission », a assuré le premier conseiller chef de section politique de la délégation de l’UE au Burkina Faso, Karsten Mecklenburg. La BM qui est également un partenaire traditionnel de l’UEMOA a, elle aussi, rassuré les premiers responsables de l’Institution de son engagement à toujours soutenir les activités de l’organisation sous régionale.

« Nous avons beaucoup d’axes de développement qui sont similaires et la BM soutient des projets régionaux exécutés par la commission de l’UEMOA », a fait comprendre la représentante-résidente de la BM au Burkina Faso, Maimouna Mbow Fam. Elle a salué la mise en place de ce cadre de rencontres par l’UEMOA. « Nous sommes satisfaits de cette plateforme de dialogue et d’échanges que la commission organise régulièrement. Elle nous a permis de savoir qu’il y a des programmes très structurants dans le domaine du développement numérique et dans l’opérationnalisation de la ZLECAf qui sont en train d’être mises en œuvre par l’UEMOA et qui vont renforcer l’intégration régionale », a-t-elle apprécié.

