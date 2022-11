Guinée: Accusé de détournement de deniers publics, la justice gèle les comptes bancaires de l’ancien président Alpha Condé

En Guinée, l’heure est au jugement des anciens présidents.

En plein procès de l’ex-chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara, la justice guinéenne vient de lancer, sur injonctions du ministre de la Justice selon l’agence Andolu, des poursuites contre le président déchu par un coup d’État le 5 septembre 2021, Alpha Condé.

L’ex-chef d’État guinéen et 187 de ses collaborateurs sont accusés de « corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écritures publiques et détournement de deniers publics ».

Les comptes bancaires des accusés ont été gelés.

AK