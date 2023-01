Interdit de séjour au Burkina pendant 10 ans

O.F.D. dit être né au Bénin, un pays francophone, mais il ne s’exprime pas en français, mais plutôt en anglais. Il a comparu devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour vol de portables, de pagnes et de paires de chaussures. A la barre ce 10 janvier 2023, O.F.D. a d’abord reconnu le vol du matériel, avant de faire rétropédalage pour faire savoir que le matériel lui a été confié.

Pendant plus d’une heure, O.F.D. a tenté plusieurs fois de déjouer les questions des juges pour prouver son innocence, au point de mettre le traducteur « circonstanciel » dans l’embarras. Dans sa réquisition, le procureur a requis 12 mois de prison et 500 000 F CFA d’amende, le tout assorti de sursis. Le tribunal a retenu les mêmes condamnations contre O.F.D. En outre, il a interdit O.F.D de séjour sur le territoire burkinabè pendant 10 ans.

Une fille de 14 ans menace de suivre son copain en prison

N.O., âgé de 27 ans, est vendeur de prêts-à-porter. Il a comparu, le 10 janvier 2023, devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, pour détournement de mineure. Il est en effet reproché à N.O. d’avoir flirté avec une fille de 14 ans, en classe de 5e. A la barre, N.O. a expliqué que la fille l’a accosté devant le parking d’une salle de spectacle parce qu’elle voulait qu’il l’aide à rentrer en contact avec un artiste qui prestait en ce lieu, ce jour-là.

C’est de là qu’est partie l’idylle entre les deux tourtereaux jusqu’à ce que la fille décide de venir rester chez lui. A entendre N.O., la fille lui a dit qu’elle a 18 ans. N.O. a soutenu qu’il a plusieurs fois ramené la fille dans sa famille, mais à chaque fois, elle revenait chez lui. Il a expliqué avoir même saisi l’action sociale sur les agissements de la fille. A son tour à la barre, la fille n’a pas démenti les propos de N.O. Elle a même affirmé avoir dragué N.O. et se sentait mieux chez lui qu’en famille où elle a des soucis avec sa tante chez qui elle vit.

La tante à son tour a révélé qu’elle a adopté sa nièce depuis l’âge d’un an et qu’elle s’efforce de la mettre dans des conditions acceptables, malgré quelques mésententes qui existent entre elles. Après avoir longuement entendu les différentes parties, le procureur a requis 12 mois de prison dont 6 ferme et un million F CFA d’amende contre N.O.

Cette réquisition du procureur a mis la fille dans tous ses états. Elle a menacé de suivre son copain en prison avant de quitter la salle sans attendre la décision du tribunal pour y revenir quelques instants après. Le tribunal a mis son délibéré pour le 24 janvier 2023. La fille s’est évanouie à la fin du procès et a refusé de quitter le palais sans son copain quand elle a retrouvé ses sens. C’est à la suite de négociations teintées de « menaces » qu’elle a quitté les lieux.

Mécanicien et voleur de pièces automobiles

A.A., mécanicien de profession, a comparu, le 10 janvier 2023, devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, pour vol de pièces d’un véhicule qui lui avait été donné pour réparation. Selon les explications, un client lui a remis son véhicule pour réparer la tôlerie. Le mécanicien en a profité pour enlever une pièce du système de freinage qu’il a vendue à un autre client à 175 000 F CFA. Sur le marché, cette même pièce est vendue à près d’un million F CFA. A.A. a remplacé la pièce volée qui était neuve par une autre défectueuse.

Devant les juges, A.A. a tenté de se justifier, des justifications qui n’ont toutefois pas convaincu le parquet qui a requis qu’il soit condamné à 5 ans de prison et à une amende de 1 million F CFA, le tout ferme. Le tribunal, dans son délibéré, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits, l’a condamné à 12 mois de prison dont 6 ferme et à une amende de 500 000 F CFA ferme.

Il vole pour investir

W.K. et J.Y. ont comparu, le 10 janvier 2023, devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour tentative de vol aggravé et de blanchissement d’argent. Les deux individus font partie d’un groupe de 4 personnes et ont décidé d’attaquer en octobre 2022, un lycée privé de la place parce qu’ils étaient convaincus qu’avec la rentrée scolaire, il y avait de l’argent dans les caisses de l’établissement. Mais sur les lieux de l’opération, vers 2 heures du matin, deux éléments du groupe se sont désolidarisés et ont décidé de rentrer à la maison.

C’est sur le chemin du retour qu’ils ont été arrêtés. J.Y. qui est du groupe est également poursuivi pour blanchissement d’argent. Il lui est reproché d’avoir cambriolé des kiosques, des boutiques de transfert d’argent en Côte d’Ivoire et au Mali. Selon les décomptes du procureur, ce sont près de 8 millions F CFA que J.Y. a engrangé dans ces différentes opérations dans les deux pays voisins. Il lui est reproché d’avoir utilisé cette somme pour ouvrir une buvette et acheter des appareils électroménagers, ce qui s’apparente à du blanchissement d’argent.

Mais J.Y. s’est défendu, laissant entendre que l’argent provient des activités licites qu’il a menées dans les deux pays voisins. Après avoir entendu les prévenus, le procureur a demandé de condamner W.K. à 5 ans de prison dont 3 ferme et à une amende ferme de 2 millions F CFA. Il a requis une condamnation de 7 ans et une amende de 24 540 000 F CFA, le tout ferme contre J.Y. Le délibéré est fixé pour le 24 Janvier prochain.

Un an de prison ferme pour vol de boissons et de bouteille de gaz

B.B. se dit employé de commerce résidant à Bobo-Dioulasso. Il a cambriolé un kiosque dans la ville de Sya, vers 23 heures et y a volé de la boisson et une bouteille de gaz. Il a été pris et traduit, le 10 janvier 2023, devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso. A la barre, B.B. a reconnu les faits et a soutenu avoir volé pour se faire de l’argent et payer son transport pour repartir dans son village.

Venu en aventure à Bobo-Dioulasso, B.B. dit n’avoir pu avoir du travail et a préféré rentrer chez lui. Ses arguments n’ont pas convaincu le procureur qui a demandé de le condamner à 60 mois (5 ans) de prison dont 36 ferme. Le Tribunal a été plus clément. Il a condamné B.B. à 5 ans de prison dont un an ferme et à une amende de 1 million F CFA avec sursis.

Rassemblés par Adaman DRABO