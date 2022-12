Journées des statistiques de l’éducation nationale : relever les défis de l’école burkinabè

Le ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a organisé, les Journées des statistiques de l’éducation nationale (JSENA), de l’alphabétisation, les 20 et 21 décembres 2022, à Ouagadougou.

Comme à l’accoutumée le ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales organise chaque année les Journées des statistiques de l’éducation nationale (JSENA), à l’issue de la campagne statistique annuelle. C’est ainsi que les JSENA 2022 ont été organisées, les 20 et 21 décembre à Ouagadougou. La cérémonie officielle d’ouverture est intervenue, le mardi 20 décembre 2022, sous la présidence du ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Joseph André Ouédraogo. Le thème central retenu est : « Face aux défis sécuritaires et aux besoins sans cesse croissants des utilisateurs, quelles reformes opérer pour renforcer la production statistique et améliorer le système d’information pour la gestion de l’éducation ». Selon le ministre, ces journées se tiennent dans un contexte d’insécurité difficile mettant à mal le déroulement des activités pédagogiques.

Il s’avère donc nécessaire d’avoir les statistiques pour faire face aux défis présents. « Les données statistiques demeurent des instruments essentiels pour une meilleure gestion du système éducatif dans la crise sécuritaire », a-t-il laissé entendre. En outre, il a aussi confié que des reformes ont été entreprises pour rénover le système d’information pour la gestion de l’éducation. A l’en croire, il s’agit du recensement des structures éducatives accompagnées de leur géo- référencement, la mise en place du fichier national des élèves, l’inscription en ligne des élèves et la production des cartes d’identité scolaire. En plus pour Joseph André Ouédraogo, la question d’éducation interpelle tout le monde, les gouvernants au premier chef. Par ailleurs, pour le directeur général des études statistiques et sectorielles Olivier Bagré, ces journées constituent un cadre de partage d’expériences et d’échanges sur les grandes questions de statistiques du système statistique. A cet effet, pour lui, pour disposer de productions fiables répondant aux besoins des utilisateurs, la nécessité d’une sensibilisation continue est un impératif pour tous les acteurs du système éducatif. « Les journées statistiques constituent une tribune de sensibilisation du public sur le rôle important de la statistique dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques éducatives », a souligné Olivier Bagré. Il a aussi notifié que la situation sécuritaire du pays a affecté 977 187 enfants et entrainé la fermeture de 5 574 établissements scolaires.

Ousséni OUEDRAOGO (Stagiaire)