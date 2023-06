Lettres, Art, Sciences humaines et sociales : rentrée solennelle des doctorants à l’Université Norbert Zongo

L’université Norbert-Zongo a organisé, le mercredi 31 mai 2023, à Koudougou une cérémonie de rentrée solennelle des doctorants de l’Ecole doctorale Lettres, Arts, Communication et Sciences humaines et sociales.

166 doctorants nouvellement recrutés à l’Ecole doctorale Lettres, Arts, Communication et Sciences humaines et sociales (LACOSHS) de l’Université Norbert-Zongo (UNZ) ont effectué officiellement leur rentrée. La cérémonie solennelle marquant le début de leurs travaux de recherche pour la thèse s’est tenue, le mercredi 31 mai 2023, au sein de l’UNZ. Selon le directeur de l’Ecole doctorale LACOSHS, Dr François Sawadogo, cette initiative vise à marquer d’une pierre blanche la rentrée officielle des doctorants nouvellement recrutés au sein de l’Ecole doctorale mais aussi à les mettre en contact avec les responsables des laboratoires de l’Ecole, les directeurs et co-directeurs de thèse. Tout en félicitant les doctorants, François Sawadogo a laissé entendre que si l’admission dans une école doctorale constitue l’aboutissement d’un long processus qui a nécessité de leur part d’importants efforts, il convient également de relever qu’à travers cette admission, ils entament du même coup un nouveau parcours. Le parcours doctoral qui nécessitera de leur part détermination, sacrifice et efficacité : « détermination, parce qu’il vous faudra une bonne dose de volonté pour y arriver ; sacrifice, parce que vous aurez à sacrifier plusieurs choses au profit de la thèse ; efficacité, car sans elle vous ne serez pas en mesure de réaliser un travail de qualité dans les délais impartis », a-t-il fait savoir. Le directeur a indiqué que son Ecole qui s’investit dans la formation des enseignants-chercheurs compte cinq laboratoires : le Laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales (LABOSHS), le Laboratoire d’économie appliquée (LABEA), le Laboratoire de linguistique (LABOLING), le Laboratoire de recherche en lettres, langages, arts et communication (LABOLAC) et enfin le Laboratoire de psychopédagogie, andragogie, mesure et évaluation et de politiques éducatives (LAPAME).

« Un incubateur »

A ce jour, a-t-il relevé, l’Ecole doctorale qu’il dirige a déjà produit 145 docteurs en une dizaine d’années, répartis comme suit : LABEA 13, LABOLAC 25, LABOLING 5, LABOSH 13, LAPAME 67, LABIDID 22. L’effectif cumulé des recrutements de l’Ecole, toutes promotions confondues, est de 390 doctorants y compris ceux de l’année académique 2022-2023. Des performances à mettre à l’actif de l’ensemble des enseignants, membres des différents laboratoires. « Je voudrais vraiment saluer cette performance de l’ED/LACOSHS en dépit de l’absence criante de moyens, rendue possible par le professionnalisme et l’investissement sans calcul des enseignant-chercheurs de l’UNZ, la clairvoyance des premières autorités et le sérieux et l’abnégation de tous les doctorants », a reconnu Dr Sawadogo. Pour le président de l’UNZ, Pr Issa Abdou Moumoula, son université est un véritable incubateur de docteurs répondant ainsi à sa devise qui est : « Exceller par le savoir pour mieux servir ». A l’écouter, parmi les docteurs formés par l’UNZ, on compte des nationalités étrangères dont des Ivoiriens, des Maliens, des Tchadiens. S’adressant aux doctorants qui effectuaient leur rentrée, Pr Moumoula s’est voulu sincère. Embouchant la même trompète que le patron de l’ED/LACOSHS, il a dit ceci : « une thèse se prépare en trois ans à l’UNZ et elle coûte en temps, en énergie et en argent ». L’activité a bénéficié du soutien financier du Projet d’appui à l’enseignement supérieur (PAES). Pour Félix Kabré, représentant le coordonnateur, le PAES intervient dans l’enseignement supérieur dans son volet amélioration de la performance et 300 doctorants ont bénéficié des bourses pour la préparation de leurs thèses avec un plafond de 12 millions FCFA/thèse en trois ans. « Nous sommes satisfaits de cette initiative qui est une première à l’UNZ », a-t-il dit. Aziz Bancé, doctorant en LABOLING, salue une cérémonie qui a permis de connaitre les défis du terrain et de se préparer en conséquence.

