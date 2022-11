Match amical/Burkina-Côte d’Ivoire: les Etalons pourront-ils briser le signe indien ?

Les équipes nationales du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ont rendez-vous demain avec l’histoire. Surtout pour les Etalons, puisqu’en cas de victoire, ce sera leur première victoire sur les Eléphants depuis plus d’une décennie. Le match a lieu au Grand stade de Marrakech à partir de 16h TU. Dans l’écurie des Etalons, la confiance est de mise à moins de 48 h du choc.

Le 27 décembre 1997, grâce à Kassoum Ouédraogo dit Zico et Abdoulaye Traoré, les Etalons battaient les Eléphants 2-0 en match amical entrant dans le cadre de la préparation pour la CAN 98. Après, 7 autres confrontations (toute compétitions confondues) se sont suivies, mais point de victoire pour l’équipe nationale A du Burkina Faso. Demain samedi 19 novembre se dispute le 8e duel en un quart de siècle entre les deux pays. Quoiqu’étant un match amical, les Etalons veulent gagner pour vaincre le signe indien.

Et pour y arriver, qui de mieux placé que Stéphane Aziz Ky pour conseiller ses coéquipiers ! Le milieu offensif du Young Africans Football Club, natif d’Abidjan et qui compte des amis dans l’équipe ivoi- rienne, qualifie cette rencontre de « particulière ». « Pour battre la Côte d’Ivoire, il faut être en confiance, jouer son football et se faire plaisir », a-t-il conseillé. Selon lui, l’équipe ivoirienne est composée de « bons » joueurs. « Et une équipe qui sait bien jouer au football n’aime pas avoir en face des joueurs techniques.

Si vous jouez et vous avez la possession du ballon, ils vont lâcher prise », fait-il remarquer. Et le capitaine de l’équipe, Bertrand Traoré, de renchérir : « Nous allons aborder ce match comme ce que nous avons fait lors nos précédentes rencontres avec une plus grande concentration afin d’avoir un résultat ». Le sociétaire d’Istanbul Başakşehir a rappelé que cela fait plusieurs années que le Burkina Faso n’avait plus réussi à battre la Côte d’Ivoire.

« Cela dit, ce match est donc un challenge pour nous si nous voulons continuer à progresser et à se frotter aux grandes nations et la Côte d’Ivoire en fait partie. Sans oublier la rivalité entre les deux pays à cause du voisinage », a laissé entendre Bertrand Traoré.

Trois changements en défense

La preuve qui le convainc quant à une issue heureuse de la rencontre est la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. « Le groupe vit bien et nous sommes sur une bonne dynamique », a-t-il rassuré. Quant au sélectionneur national, Hubert Velud, il qualifie ce match de « derby ouest-africain ». Il a informé qu’il y a de la motivation du côté des joueurs et que nombre d’entre eux sont heureux de jouer contre les Eléphants.

« Les joueurs et le staff technique savent que nous allons souffrir. Mais, pour progresser, il faut ces genres de matches », a précisé coach Velud. Lors de l’ultime séance d’entrainement avant l’opposition, il a mis l’accent sur deux aspects : celui athlétique avec beaucoup d’intensité et l’aspect tactique avec bloc équipe. Et pour anticiper l’absence d’Issoufou Dayo (forfait), Hubert Velud veut miser sur la paire Edmond Tapsoba-Adamo Nagalo. Outre l’axe, le poste d’arrière gauche sera aussi occupé par un novice.

Le technicien français aura le choix entre Cheick Ouédraogo et Valentin Nouma. L’heureux élu devra s’activer à faire autant, sinon mieux que les occupants habituels du poste que Steeve Yago (blessé) et Abdoul Guiébré (retenu par son club). « Deux changements en défense, c’est beaucoup pour un match de ce genre. Mais, il faut s’adapter », a indiqué Hubert Velud. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu pour 16h TU (17h locale) au Grand stade de Marrakech.

Yves OUEDRAOGO

Equipe probable

Hervé Kouakou Koffi, Issa Kaboré, Cheick Ouédraogo, Adamo Nagalo, Edmond Tapsoba, Abdoul Bandaogo, Gustavo Sangaré, Blati Touré, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Djibril Ouattara.