Nouvel an 2023 : les Bobolais exhortés à plus de solidarité envers les déplacés internes

A l’orée de la nouvelle année 2023, le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga, a présenté ses vœux, le vendredi 30 décembre 2022 à la population. Il a souhaité que l’année nouvelle soit porteuse de paix, de santé et de prospérité partagée.

Pour cette année 2023 qui débute, le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga, a sacrifié à la traditionnelle présentation de vœux à l’ensemble des habitants de son ressort territorial. Avant de souhaiter que l’année nouvelle soit porteuse de paix, de santé et de prospérité partagée pour les Bobolais, il a affirmé que l’année 2022 a été particulièrement éprouvante pour les Burkinabè à cause de la crise sécuritaire.

Malgré le contexte sécuritaire, a-t-il poursuivi, au titre de l’année 2022 quelques actions ont été menées dont entre autres : dans le domaine sécuritaire, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’action humanitaire, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, de l’hygiène et de l’assainissement.

En matière de finances, la priorité, a signifié M. Bidima, était d’apurer les engagements non mandatés des années antérieures qui se chiffrent à plus de 2 milliards F CFA. C’est pourquoi, il a salué les partenaires sociaux de la commune pour leur « sens de sacrifice et de responsabilité » et les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement « sans faille » dans la réalisation des activités de développement.

Pour la nouvelle année, Adama Bidiga a exhorté la population à la solidarité à l’endroit des déplacés internes.

En termes de perspectives, a-t-il annoncé, la délégation spéciale s’attèlera à mettre en œuvre quelques actions en lien avec les besoins pressants des populations. Il s’agit de l’adoption du budget primitif, gestion 2023 (7,8 milliards F CFA), la poursuite des actions de solidarité envers les PDI et le soutien aux Forces de défenses et de sécurité (FDS).

A cela, il a ajouté la réalisation des infrastructures sociales de base, la poursuite des travaux de voiries dans la ville, l’appui à la réalisation du Plan énergie durable et climat de la commune, la lutte contre les dépôts des ordures sur les sites publics et dans les caniveaux et la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’actions de la délégation spéciale (PADS) 2022-2024.

Pour la réussite de ce vaste programme, la commune a besoin de l’accompagnement et du soutien de l’ensemble de ses fils et filles, foi de M. Bidiga.

Boudayinga J-M THIENON