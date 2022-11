Qatar 2022 : le Cameroun, vainqueur de la Coupe du monde des déclarations selon l’ancien gardien de but des Lions Indomptables, Joseph Antoine Bell

Le Cameroun va remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar, avait pronostiqué le président de la Fédération camerounaise de football(Fecafoot), Samuel Eto’o. Mais ce jeudi 24 novembre 2022, cette prophétie a été, pour le moment, plombée par la défaite des Lions Indomptables du Cameroun face à la Suisse (0-1).De l’avis de l’ancien gardien de but du Cameroun, Joseph-Antoine Bell, le président Samuel Eto’o est allé trop loin dans les déclarations médiatiques en prédisant une finale 100% africaine (entre le Cameroun et le Maroc) avec une victoire des Lions Indomptables. «C’est peut-être une nouvelle manière pour les petits pour qu’on parle d’eux, ils auront gagné la Coupe du monde des déclarations», a affirmé Joseph-Antoine Bell. Selon lui, le Cameroun ne dépassera pas le premier tour de ce mondial. «(…) Quand ils ne l’auront pas gagnée, à la fin, ce sera à cause d’un gardien, d’un défenseur qui a été lent, d’un attaquant qui a manqué un but… Attention ! Je suis évidemment supporter du Cameroun, mais il faut être lucide et revenir à la réalité, pas aux slogans ni aux incantations», a-t-il prévenu. Pour ce mondial, les adversaires du Cameroun, sont la Suisse, la Serbie et le Brésil.