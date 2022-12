Santé et sécurité des employés : IAMGOLG Essakane sensibilise ses travailleurs

La mine IAMGOLD Essakane SA organise, du 13 au 15 décembre 2022, à Ouagadougou et sur son site, ses Journées santé, sécurité et environnement (JSSE).

IAMGOLD Essakane SA fait de la santé, la sécurité des employés et la protection de l’environnement, ses ressources premières. La société s’est engagée à prendre des dispositions afin que ses employés travaillent et rejoignent sainement leurs familles respectives. Cette approche humanisante a été matérialisée par l’institutionnalisation chaque année des Journées santé, sécurité et environnement (JSSE). Les activités de l’édition 2022 se tiennent, du 13 au 15 décembre 2022, à Ouagadougou et sur le site de la société minière. Placées sous le thème : «La résilience en santé, sécurité et environnement : un engagement individuel et une culture collective », ces journées, selon le Directeur général (DG) de IAMGOLD Essakane SA, Tidiane Barry, veulent interpeller chaque employé à être davantage plus responsable de ses comportements sur les plan sanitaire, sécuritaire et environnemental. En quelque sorte, il s’agit d’une nécessité pour les employés, les sous-traitants et les différents responsables de fournir des efforts pour rendre l’entreprise plus sécuritaire.

C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, depuis cinq années, l’accent est particulièrement mis sur les approches liées aux comportements, les aptitudes et compétences afin d’instaurer un changement. « Nous devons être des préventionnistes dans nos secteurs respectifs et dans nos familles et communautés. Nous devons respecter scrupuleusement les procédures que nous avons bien voulu mettre en place à travers les plans sectoriels. C’est à ce prix que nous pourrions inverser la tendance des accidents de travail dans notre entreprise », a-t-il déclaré. Le lancement de ces journées a connu des témoignages de personnes victimes d’accidents de travail. Cette année, a poursuivi le DG de IAMGOLD Essakane SA, l’équipe de direction a tenu à ce que la sécurité routière soit davantage mise en avant car les accidents de la circulation sont l’une des principales causes de mortalité au Burkina Faso. Toujours dans le sens de la protection des employés, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Augustin Kaboré, a jugé la pertinence du thème dans un contexte d’industries minières où les accidents de travail semblent être légion. Pour lui, le gouvernement fait de la protection sociale des travailleurs, une priorité. « Une politique de protection sociale a été élaborée et mise en œuvre par le ministère en charge de la fonction publique, telle que la direction de la protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale dont les travailleurs ne ménagent aucun effort pour appuyer les secteurs public et privé », a-t-il indiqué.

Après avoir félicité la compagnie minière, qui fait de la santé- sécurité, une culture d’entreprise de ses employés, le ministre a affirmé qu’elle en est un exemple en la matière au Burkina Faso. Durant les 72 heures, a soutenu le président du comité d’organisation, Jean Paul Bansé, les employés, les équipes de direction, les sous-traitants et les visiteurs vont être sensibilisés à la santé, la sécurité au travail et la protection de l’environnement. L’ouverture des JSSE aux parties prenantes selon lui, s’inscrit en droite ligne dans la politique de santé sécurité et celle de l’environnement qui sont applicables aussi bien au travail qu’à la maison. Pour rehausser l’éclat de ces journées de prévention et de sensibilisation, des activités ludiques et éducatives, telles que des sketchs réalisés par des employés et une équipe de comédiens professionnels, sont au menu. Outre ce volet, les participants sont invités également à prendre part à une campagne de dépistage de l’hépatite B et C, du VIH/SIDA, à une opération de don de sang, à des séances de sensibilisation et de promotion aux meilleures pratiques en gestion de l’environnement dans les différents secteurs de la compagnie.

Oumarou RABO