Service national pour le développement : Fin de formation civique et militaire pour 656 appelés fonctionnaires

La formation civique et militaire des appelés fonctionnaires de l’Etat, session 2022, a pris fin. La cérémonie officielle de leur sortie a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA).

La cuvée 2022 des appelés fonctionnaires de l’État a réussi sa formation militaire au sein Groupement d’instruction des forces armées (GIFA). Elle a effectué sa sortie officielle dans la matinée du vendredi 25 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso.

Après les visites médicales, 656 fonctionnaires sur 823 issus de l’École nationale de l’administration et de la magistrature (ENAM), de l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF), l’Ecole nationale de santé publique (ENSP), de l’Institut des sciences du sport et du développement humain (ISDH) et de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation (INFPE) ont été jugés aptes et ont fait leur entrée au GIFA, le 31 août dernier pour y passer 11 semaines.

Selon le commandant du GIFA, le capitaine Yves Bambara, ces 11 semaines ont permis au personnel d’encadrement de dérouler tout le programme de formation. L’objectif, a-t-il dit, étant de leur donner des repères et des valeurs morales fondatrices et structurantes de la société telles que l’intégrité, l’équité, la performance, l’éthique, la sauvegarde de l’intérêt général et le respect de l’autorité.

Ainsi, c’est à travers 9 matières, deux modules spécifiques et des séminaires portant sur la citoyenneté que le programme a été déroulé, à en croire le commandant du GIFA. Le capitaine Bambara a poursuivi que les stagiaires ont été animés par un excellent état de discipline et de cohésion.

« Ils ont fait montre de bonnes dispositions physiques et morales », a-t-il affirmé. Et d’inviter les impétrants à s’approprier les valeurs morales acquises au sein du GIFA.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Pour lui, l’instauration de la formation civique et militaire au profit des appelés fonctionnaires vise une meilleure modélisation des agents de l’administration publique.

Les attentes vis-à-vis de ces futurs fonctionnaires sont nombreuses comme l’a fait savoir Bassolma Bazié.

« Vous êtes un maillon essentiel dans l’édification d’une administration publique de célérité accessible et efficace », a-t-il lancé.

Il a par ailleurs invité la promotion à être « des soldats du front administratif ». « Faites montre de professionnalisme dans vos différents services », a invité M. Bazié.

Les stagiaires sont issus de trois écoles et deux instituts de formation. Quant au délégué des stagiaires, Moumini Zabre, il a indiqué que les valeurs acquises au GIFA auront un impact considérable aussi bien dans la vie des stagiaires que sur leur carrière professionnelle.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Niessan KINI (Stagiaire)