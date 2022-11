SONABHY : les ministres Poda et Boussim encouragent le personnel

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda et son homologue de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon-Pierre Boussim étaient, le vendredi 2022, au dépôt de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures sis à Bingo.

La Société nationale burkinabè d’hydro-carbures (SONABHY) veut accroitre ses offres de service. Pour ce faire, trois grands chantiers sont entrepris depuis quelques années par la structure. Il s’agit de la construction d’une troisième sphère d’une capacité de 8 000m3 pour le stockage du gaz butane. « Le projet a commencé en 2020 pour un délai d’exécution de deux ans. Aujourd’hui, les travaux sont à un taux d’avancement de 92% et d’ici mars 2023, les travaux seront achevés », a expliqué le directeur de la planification et des projets à la SONABHY, Guy Marie Yaméogo.

Il y a également le projet d’extension du dépôt d’hydrocarbures liquides (super et gasoil). « On avait une capacité installée de 40 000 m3 et ce projet de construction de deux cubes supplémentaires permet de doubler la capacité de stockage avec 30 000m3 par cube. Là, nous sommes à un taux de réalisation de 96% et bientôt, nous allons commencer leur exploitation», a affirmé M. Yaméogo. Quant au dernier grand projet, il soutient que ce sont des travaux de bétonnage des voies à l’intérieur du site pour faciliter la circulation des camions.

C’est pour visiter les chantiers en cours et encourager le personnel que les ministres du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda et celui de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon-Pierre Boussim ont effectué le déplacement de Bingo, le vendredi 25 novembre 2022. « La SONABHY est une société très importante dans le paysage économique et même social de notre pays », a indiqué le ministre Poda.

Un exemple d’efficacité

Pour lui, cette visite vise également à témoigner tout le soutien du gouvernement à l’endroit de cette société, sa direction, son personnel dans leur lutte inlassable à travers les actions qui se mènent au quotidien en vue d’assurer au pays, une disponibilité en termes d’hydrocarbures de qualité et respectant toutes les normes sur le plan international. « Cette société est un exemple d’efficacité dans notre sous-région qu’il faut soutenir.

Et nous invitons ses partenaires nationaux et internationaux à toujours lui accorder leur soutien pour qu’elle puisse continuer d’accomplir efficacement ses missions », a lancé le premier responsable du département en charge du commerce. Il a dit être satisfait de ce qu’il a vu. Car en plus des infrastructures modernes, il y a des projets d’extension qui contribueront à augmenter la capacité de stockage et assurer une plus grande autonomie en termes d’énergie pour le Burkina Faso.

Au cours de leur visite, les deux ministres ont pris langue avec les agents. Ils leur ont prodigué des conseils pour plus de sécurité dans le travail. « Votre travail est très important pour notre pays. Vous jouez donc un rôle majeur et nous sommes venus vous encourager, vous féliciter et vous demander de rester toujours professionnels. Car chacun, quel que soit le poste qu’il occupe, est utile à la SONABHY et contribue au bonheur de toute la population. Continuez de respecter toutes les mesures de sécurité qui vous ont été dictées », a laissé entendre le ministre Poda.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com