Stratégies de paix au Burkina : les femmes veulent participer au débat

La coordination de l’Appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation a organisé, le samedi 3 juin 2023 à Ouagadougou, un café-débat pour parler d’une même voix dans la définition des stratégies idoines pour le retour de la paix au pays des Hommes intègres.

Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire qui impacte négativement les femmes à tous les niveaux. Elles entendent parler d’une même voix dans la gestion des crises et conflits, au niveau national, régional et international. Afin de mieux coordonner leurs points de vue, près de 180 femmes ont répondu présent, à l’appel de la coordination de l’appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation, le samedi 3 juin 2023 à Ouagadougou.

Selon la coordonnatrice du réseau, Dr Clarisse Merindol Ouoba, c’est au regard de la position des femmes dans la lutte contre l’insécurité et à travers l’expérience des autres femmes des pays voisins du Burkina Faso, qu’elles ont trouvé la nécessité de s’impliquer dans la recherche de solutions. La coordonnatrice a aussi indiqué que le nombre d’organisations féminines qui travaillent sur les questions sécuritaires démontre leur intérêt à la question.

Mme Ouoba a insisté que ce débat a été initié parce que les femmes doivent être des forces de propositions. Coordonnatrice d’ONG dans le secteur de l’éducation, Aminata Diallo a, quant à elle, affirmé que le contexte actuel du pays oblige son organisation à être partie prenante de ces types de rencontres. Car, a-t-elle dit, il faut développer des initiatives qui puissent permettre au Burkina Faso de retrouver sa paix d’antan.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

