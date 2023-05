Talents africains à l’international : un nouveau projet pour promouvoir les entreprises burkinabè

Le Réseau des organismes de promotion du commerce, un organisme de l’UEMOA, a lancé officiellement le dispositif du projet ’’ Talents africains à l’international ‘’, le lundi 29 mai 2023, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s’agit d’un nouveau dispositif Sud-Sud pour favoriser l’internalisation des entreprises burkinabè.

En vue d’accroitre l’employabilité des jeunes et la visibilité des entreprises de l’espace UEMOA à l’international, le Réseau des organismes de promotion du commerce, un organisme de l’UEMOA, a initié le projet « Talents africains à l’international (TAI) ». Le dispositif dudit projet a été lancé officiellement au Burkina, le lundi 29 mai 2023 à Ouagadougou.

Cette initiative Sud-Sud vise à favoriser l’internationalisation des entreprises burkinabè. En effet, le TAI est un programme qui propose aux entreprises de l’UEMOA, des jeunes diplômés prêts à s’investir à leurs côtés. Et ce, pour une période allant de 12 à 24 mois, afin d’accompagner le développement desdites sociétés à l’étranger. Ainsi, grâce à ce projet, pour cette année 2023, environ 200 jeunes diplômés de l’UEMOA seront sélectionnés pour des missions dans plus de 150 entreprises de l’espace communautaire.

Le point focal de l’Unité nationale, « mon volontariat au Burkina », Mariam Bangagne, a expliqué que les futurs candidats doivent être âgés d’au moins 21 ans et 35 ans maximum, être ressortissants et résidant des 4 pays bénéficiaires du projet que sont le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et la Côte d’Ivoire. Elle a précisé qu’ils doivent également être médicalement aptes et jouir de leurs droits civiques.

A l’écouter, ces derniers, en plus être titulaires d’un diplôme délivré par un établissement reconnu par l’UEMOA, doivent avoir notamment des connaissances en logiciels de bureautique, être disponibles pendant toute la période de la mission et surtout être engagés, motivés et porteurs de valeurs. Mariam Bangagne, a en outre, indiqué que pour le processus de sélection, il s’agit pour le candidat de remplir la candidature des jeunes talents sur la plateforme MonVolontariatTAI.com, ensuite une étude des candidatures sera faite, à l’issue de laquelle suivront une présélection de candidats par l’entreprise et enfin la phase de la sélection finale.

Selon le point focal, les bénéficiaires seront de plusieurs profils. Ce sont entre autres, des ingénieurs, techniciens, financiers, juristes, informaticiens, logisticiens, commerciaux. Ils seront recrutés pour travailler dans des grandes entreprises, des PME, des entreprises artisanales, des groupements d’intérêts, des coopératives. A cela s’ajoutent les filiales des entreprises étrangères, les entreprises agricoles et animales et les organisations professionnelles.

En plus des jeunes, les entreprises de l’UEMOA sont aussi concernées par ce projet. Elles seront choisies selon les cinq critères suivants : être une entreprise établie dans l’espace communautaire, être intéressée à développer des courants d’affaires intra et extra UEMOA, être en activité depuis au moins 2 ans, en règle avec la législation fiscale et dans la mesure du possible, être affiliée à une faitière nationale reconnue.

Des volontaires internationaux en entreprises

« Le projet TAI répond, non seulement à des besoins des jeunes diplômés, en quête d’une première expérience professionnelle internationale ; mais aussi à des besoins des entreprises surtout les PME souhaitant développer leurs marchés, en particulier intra UEMOA », a soutenu le directeur général de l’Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (l’AFP /PME), Issa Traoré.

Selon les initiateurs, ce projet va renforcer les échanges intra et extra UEMOA, favoriser l’emploi et l’employabilité des jeunes diplômés, ainsi que l’internationalisation des entreprises de l’UEMOA. Le commissaire de l’UEMOA, Pr Georges Anicet Ouédraogo, a ajouté que le projet TAI va contribuer à résoudre la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes et des entreprises. Et ce, à travers le développement des compétences par la facilitation.

Il a confié que le projet entend surtout offrir aux jeunes diplômés, l’opportunité de travailler dans les entreprises de l’Union avec le statut de Volontaires internationaux en entreprises (VIE). Le projet TAI est dans sa phase pilote et couvre, en plus du Burkina, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Il a déjà été lancé dans ces pays respectivement, les 15 septembre 2022, le 30 janvier 2023 et le 21 décembre 2022.

« Dans le cadre du projet TAI, le Burkina Faso a déjà accueilli deux jeunes du Bénin, dont une femme », s’est réjoui le DG de AFP/PME, Issa Traoré. Ce projet pilote de TAI est soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Business France, l’Agence française de développement, le Centre commercial international (ITC), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG).

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com TIONO (Stagiaire)