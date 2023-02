Transition au Burkina : L’Union africaine apporte son soutien

Le président de la Commission de l’Union africaine(UA), Moussa Faki Mahamat est en séjour au Burkina Faso, les 3 et 4 février 2023. Au cours de son séjour, il va échanger avec les autorités burkinabè sur la conduite de la Transition.

C’est à 10h22 mn que le jet estampillé « United Nations(UN) » avec à son bord le président de la Commission de l’Union africaine(UA), Moussa Faki Mahamat a foulé le sol burkinabè. A sa descente, il a été accueilli au pied de l’avion par une forte délégation burkinabè avec en tête, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba. Après les accolades de bienvenue en terre burkinabè, il a été conduit au salon présidentiel de l’aéroport international de Ouagadougou.

Alors s’en est suivi un tête-à-tête d’environ une quinzaine de minutes, entre la délégation de M. Mahamat et celle de la ministre Rouamba, hors des caméras et micros. Avant de rejoindre le palais présidentiel pour des échanges avec le président de la Transition, Ibrahim Traoré, Moussa Faki Mahamat a d’abord affirmé à la presse que le Burkina Faso est un pays membre de l’UA.

Mais, le pays est dans une situation de défis sécuritaires, en Transition. Pour lui, il est tout à fait normal que l’UA puisse apporter son soutien au peuple du Burkina Faso, et échanger avec les autorités sur les voies et moyens pour pouvoir soutenir la Transition vers un retour à l’ordre constitutionnel. Le président Moussa Faki Mahamat a aussi dit qu’il est également du devoir de l’UA d’appuyer et de soutenir les efforts du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr

Odilia Vebamba

(Stagiaire)