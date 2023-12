Boromo : une bouteille d’eau minérale achetée à 30 000 F CFA

Noumbiel : tension entre le haut-commissaire et les coutumiers

En séjour dans la région du Sud-Ouest, Kantigui a appris que le haut-commissaire du Noumbiel et la chefferie coutumière de ladite province sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois. Dans une lettre, datée du 7 septembre 2023 adressée au gouverneur de la région que Kantigui a pu consulter, les chefs coutumiers de la province demandent le « relèvement pur et simple » du haut-commissaire. Ce dernier, depuis sa nomination, selon eux, met « à rudes épreuves la cohésion sociale et le vivre-ensemble paisible de notre province », de par son attitude vis-à-vis de la chefferie coutumière. En citant des exemples, la chefferie coutumière l’accuse de « menace ouverte » de ses représentants dans une affaire d’orpaillage et de « propos discourtois, à la limite injurieux » à leur encontre lors d’une rencontre. Les chefs coutumiers disent espérer son départ de la province « dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre ». L’informateur de Kantigui a précisé que des rencontres sont encore initiées pour trouver un dénouement apaisé à la situation. Kantigui appelle les parties au dialogue afin de préserver la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Banwa : des enseignants toujours absents à leur poste

Kantigui de passage à Solenzo, ce lundi 4 décembre, s’est rendu dans une école afin de payer la scolarité de sa nièce. Sur les lieux, Kantigui a trouvé quelques enseignants très remontés. En voulant mieux comprendre, Kantigui s’est fait expliquer par l’un de ses interlocuteurs, ce qu’il qualifie de politique de deux poids deux mesures au sujet de l’absence de certains enseignants à leur poste depuis la rentrée administrative. En effet, selon la source de Kantigui, une note du Directeur régional en charge de l’éducation a pourtant enjoint tous les enseignants à regagner Solenzo. Pendant que certains se sont exécutés, non sans broncher, d’autres que l’interlocuteur de Kantigui qualifient de « protégés de certains chefs de service » n’ont toujours pas pointé le nez. Pire, a regretté la source de Kantigui, leurs noms ne figurent pas sur les listes des absents qui doivent être transmises à la direction régionale « pour suite à donner ». Kantigui appelle les autorités régionales en charge de l’éducation à ouvrir l’œil et le bon sur cette situation qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats scolaires des enfants.

Boromo : une bouteille d’eau minérale achetée à 30 000 F CFA

Kantigui a appris en début de semaine une nouvelle qui lui a donné des tournis en ces périodes où bon nombre de ses concitoyens crient à la vie chère. De ce qui est parvenu à Kantigui, depuis un certain temps, la ville de Boromo est très mouvementée du fait des orpailleurs dont les jeunes ont le vent en poupe en ce moment. Pour la simple raison que « l’or a explosé » sur les sites d’orpaillage notamment dans le Parc national des Balé à l’entrée de Boromo, en provenance de Ouagadougou. La ville est devenue de ce fait un véritable « Far west » où à chaque coin de rue, l’on peut croiser des jeunes dont l’accoutrement laisse facilement deviner leur provenance et leur métier. Au lieu d’investir dans des projets utiles, ces jeunes orpailleurs s’adonnent malheureusement à des challenges du mieux offrant dans des débits de boisson. Ainsi, le weekend dernier, Kantigui a eu vent d’un duel de « boucantier » où un Disque joker (DJ) d’un maquis a fait monter les enchères autour d’une bouteille d’eau minérale de 1,5 litre. La bouteille dont le prix de départ était de 15 000 F a été offerte au plus offrant qui l’a achetée à 30 000 F CFA. A cela, une autre source de Kantigui ajoute le printemps des maisons closes et de celles de motos dites originales à des prix frôlant le million F CFA. Kantigui invite les autorités à prendre les dispositions pour plus de quiétude dans la ville en cette fin d’année parce que la situation occasionne également des violences récurrentes dans les débits de boissons et des comportements inciviques.

Ouagadougou : un vendeur de monnaie mystique dans les pharmacies

Kantigui a ouï dire qu’une nouvelle forme d’escroquerie fait des victimes dans les officines pharmaceutiques de Ouagadougou. Selon des confidences faites à Kantigui, un monsieur fait la ronde des pharmacies pour proposer des monnaies aux pharmaciens contre paiement, bien entendu. Le hic, rapporte-t-on à Kantigui, c’est que, une fois la monnaie encaissée, l’argent (la monnaie payée et celle qui y était avant) disparait mystérieusement des caisses sans qu’on ne comprenne comment. En tous les cas, ce tour de magie a déjà fait plusieurs victimes dans les pharmacies de la capitale et de quelques autres villes du pays où la question de la monnaie est un véritable casse-tête chinois. Kantigui apprend heureusement que le vendeur de monnaie « wakée » a été flashé par les systèmes de vidéo surveillance (cameras) et ferait ainsi l’objet de recherches. Kantigui appelle donc les uns et les autres à la vigilance pour mettre en échec cette nouvelle forme d’escroquerie.

Yako : 110 muezzins en formation sur la cohabitation pacifique

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que 110 muezzins de la province du Passoré (Yako) seront formés par l’Association des muezzins Saïd Bilal dirigée par El hadj Mahamadi Dera, ce samedi 9 décembre à Yako. Selon la source de Kantigui, sur initiative du grand imam de la ville, El hadj Sanfo Sabane, la centaine de muezzins issus des 9 communes de la province seront formés sur la façon d’appeler à la prière, la gestion d’une mosquée, les relations entre muezzin et imam et surtout le comportement du muezzin dans un pays laïc comme le Burkina Faso en vue de favoriser la cohabitation pacifique, la paix et la cohésion sociale. Kantigui salue cette formation dans un contexte national où le vivre-ensemble des Burkinabè fait partie des préoccupations majeures. Il invite également l’association qui forme chaque année vers la fin du mois de Ramadan, 300 muezzins dans la ville de Ouagadougou, à poursuivre sur cette lancée afin de contribuer au retour de la paix dans notre chère patrie.

