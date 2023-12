Assemblée législative de Transition : les adieux de l’ambassadeur américain, Sandra Clark

L’ambassadeur des USA au Burkina, Sandra Clark a été l’une des trois personnalités reçues par le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougma, le 5 décembre 2023. Le représentant résident de l’UNICEF, John Agbor et le directeur général de la Banque postale, Salifou Kouraogo, se sont aussi entretenus avec le chef du Parlement.

Le Directeur général de la Banque postale, Salifou Kouraogo, a été le premier à être reçu en audience par le Président de l’Assemblée législative de Transition (PALT), Ousmane Bougma, dans l’après-midi du 5 décembre 2023. A la fin des échanges, il a confié que la direction de la Banque postale est venue rendre compte de sa mise en place par l’Etat burkinabè. « La Banque postale comme son slogan le dit, c’est la banque plus proche de vous. Nous attendons de la représentation nationale un soutien pour qu’il y ait une forte adhésion de toute la population à nos services.

Nous voulons aussi bénéficier d’un accompagnement pour consolider nos acquis », a souhaité le DG de la Banque postale. Ouvert en avril 2023, la Banque postale enregistre déjà 3000 clients et de nombreux engagements, selon son premier responsable, Salifou Kouraogo. Il a annoncé l’inauguration officielle de la Banque postale pour bientôt. Le nouveau représentant résident du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), John Agbor, a été la deuxième personnalité à s’entretenir avec le président de l’ALT. « C’est une visite de courtoisie pour se présenter et discuter des domaines sur lesquels, on peut collaborer pour 2024, comme on a toujours fait dans le passé », a-t-il révélé. John Agbor a souligné que les domaines de collaboration entre l’UNICEF et l’ALT sont la budgétisation et la législation tous deux sensibles à l’enfance et au genre. Il a présenté ses lettres de créances, le lundi 14 août 2023, à la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, en remplacement de Sandra Laatouf.

« Je vais bientôt quitter votre beau pays. Aujourd’hui, c’était une visite d’au revoir au président de l’ALT. Nous avons fait le point sur le rôle de l’Assemblée, des mesures qui ont été adopté récemment. Il nous a expliqué comment l’Assemblée fait son travail de réforme et les lois qui viennent de passer », a affirmé l’ambassadeur des USA, Sandra Clark. Selon elle, l’audience lui a donné l’occasion d’expliquer les domaines dans lesquels les Etats-Unis sont engagés au Burkina. « C’était l’occasion pour moi de le remercier pour son assistance et son ouverture vers l’ambassade », a-t-elle conclu. Sandra Clark est officiellement devenue ambassadeur des Etats-Unis au Burkina, le 25 septembre 2020, après la présentation de ses lettres de créances à l’ex-président, Roch Marc Christian Kaboré.

