Burkina Faso Golden Card : l’initiative de la diaspora pour valoriser le pays des Hommes intègres à l’extérieur

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu officiellement « La Burkina Faso Golden Card », le mercredi 18 Septembre 2024, à Ouagadougou.

« Burkina Faso Golden Card » ou la carte de visite du Burkina Faso est une initiative de la diaspora burkinabè aux USA, visant à accompagner le ministère des Affaires étrangères dans sa mission de promotion du Burkina Faso à l’extérieur. Elle a été présentée officiellement au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, dans l’après-midi du mercredi 18 Septembre 2024. Pour Serge Soubeiga, représentant du promoteur, Jacob Nikiéma, Burkina Faso Golden Card est née de la volonté d’offrir un outil efficace aux Burkinabè vivant aux USA pour promouvoir leur culture, l’économie et d’autres secteurs. Le projet vise à valoriser le Burkina Faso au niveau des Etats-Unis.

« La carte se présente sous la forme d’une carte de visite dorée au Recto avec l’inscription “Burkina Faso, Land of Upright People” et au verso un code QR arrimé au site officiel de la présidence du Faso et des différents ministères du pays. C’est dire que la carte sera distribuée d’abord aux membres du gouvernement du Burkina Faso avant d’être mise en ligne sur amazone pour les achats en ligne pour le grand public. Le ministre Traoré s’est réjoui de l’initiative du promoteur. Il a souligné que Burkina Faso Golden Card fait suite à l’initiative du même promoteur qui avait consisté à présenter des visuels sur le Burkina aux USA. « Nous sommes mieux placés en tant que diplomates pour savoir à quel point ce n’est pas facile de situer notre pays à l’international », a-t-il déclaré. Pour lui, à travers le QR qui concentre toutes les informations du pays, c’est un portail plus facile qui est à l’avantage du pays, car cela participe au renforcement du rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.

Il a lancé un appel à la mobilisation de tous les Burkinabè qui sont à l’étranger et qui peuvent apporter leur savoir-faire pour mieux affiner les politiques publiques et mieux adresser les problèmes de divers secteurs.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)