Confédération AES : une caravane de soutien aux chefs d’Etat en vue

Suite au choix porté sur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour assurer la première présidence tournante de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES), la plateforme Front uni pour la sauvegarde de l’intégrité du Mali (FUSI-Mali) en collaboration avec la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) du Burkina Faso et l’Association des femmes patriotes du Niger (AFPN) organisera du 26 octobre au 26 novembre prochain, la Caravane panafricaine pour la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel (CPCC-AES).

Cette mobilisation panafricaine bénéficie également du soutien des familles fondatrices de Bamako et bien d’autres légitimités traditionnelles et des panafricains. Elle s’inscrit dans le cadre de la redynamisation et la concrétisation des idéologies des trois présidents et l’implication des peuples dans la réussite de la jeune Confédération. L’évènement est placé sous la présidence d’honneur des trois chefs d’Etat de l’AES. L’annonce a été faite samedi dernier par les responsables de la Plateforme à la faveur d’une conférence de presse à Bamako. La conférence était co-animée par le coordinateur national de FUSI-Mali, Zanga Goïta, en présence du président de la commission d’organisation de la caravane, Boubacar Touré, du représentant des familles fondatrices de Bamako, Lassine Niaré et bien d’autres personnalités. Dans sa déclaration liminaire, l’expert de FUSI-Mali, Boubacar Bocoum, a indiqué que pour réussir le premier mandat du colonel Assimi Goïta, la Plateforme a vu la nécessité de prendre une initiative confédérale dans l’esprit d’une caravane réunissant les Etats du Burkina, du Niger et du Mali.

A ce propos, le conférencier a souligné les défis sécuritaires, économiques et politiques auxquels le Sahel est confronté, suite à « l’agression de l’OTAN à travers les différentes formes de déstabilisation ». A cet égard, FUSI-Mali et ses partenaires du Burkina Faso et du Niger estiment qu’il est impérieux, d’une part d’impliquer les peuples dans la réussite et le succès de la confédération, et d’autre part de recueillir les propositions des populations des trois pays de l’AES.

Pour sa part, le président de la commission d’organisation a expliqué que la caravane partira de Bamako et sillonnera le Mali, le Burkina et le Niger, dans un cadre d’échanges et d’informations stratégiques. Mais aussi de recueillir des propositions d’activités des populations de plusieurs villes et villages en cours de route, lors des meetings et conférences dans les différentes capitales. « Nous serons 150 caravaniers en raison de 50 personnes par pays », a-t-il expliqué.

L’Essor/Mali