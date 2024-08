Burkina Faso : le gouvernement remanié (décret)

Le gouvernement du Burkina Faso a été remanié et rendu public au journal de 20h de la RTB. En effet, le ministre Roland Somda quitte les Transports pour le Sport et Jeunesse ; Émile Zerbo devient ministre de l’Administration territoriale et la Mobilité. Le ministère de l’Enseignement secondaire, la Formation professionnelle et technique est désormais dirigé par Aboubacar Savadogo. Le ministère de la Sécurité devient un ministère plein avec le Commissaire Mahamadou Sana à la tête.

Le reste pas de changement. Télécharger le décret de Remaniement août 2024