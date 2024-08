Investiture du nouveau président iranien : le capitaine Ibrahim Traoré représenté par le Président de l’ALT

Le nouveau Président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, élu il y a quelques semaines après la disparition tragique de son prédécesseur par crash d’hélicoptère, a été solennellement installé, mardi 30 juillet 2024, à Téhéran. Invité à la cérémonie d’investiture, le chef de l’Etat burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est fait représenter par une délégation officielle conduite par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma. Un séjour mis à profit par la délégation pour dynamiser la coopération entre le Burkina et l’Iran.

C’est l’hémicycle du Madjles, le parlement iranien en langue persane, qui a servi de cadre pour la cérémonie de prestation de serment du 14e Président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, mardi 30 juillet 2024. Au premier rang, d’éminentes personnalités politiques et religieuses de plusieurs pays invités. Le Burkina Faso est représenté par le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, chef de délégation et le ministre en charge des affaires étrangères, Jean Marie Karamoko Traoré. « Le capitaine Ibrahim Traoré nous a mandaté de venir prendre part à l’investiture du nouveau président. Cette investiture s’est très bien passée, nous avons assisté à une investiture suivant la pure tradition de la République islamique d’Iran avec beaucoup d’invités venus d’un peu partout dans le monde. Autre élément positif que nous constatons, c’est que de l’extérieur, on a une très mauvaise lecture de la situation de ce pays. On constate qu’il y a beaucoup de potentialité, c’est un pays très bien organisé, c’est un pays assez ouvert, c’est un pays avec lequel nous pensons qu’il y a beaucoup d’intérêt du point de vue de la coopération. Nous avons aussi constaté dans les échanges que nous avons pu avoir avec les différents officiels qu’ils sont très ouverts pour approfondir la coopération, une coopération mutuellement avantageuse pour nos deux pays », a laissé entendre le Dr Bougouma, à l’issue de la cérémonie.

« Une brigade d’intervention diplomatique »

Au cours de son séjour à Téhéran, le Président de l’ALT et la délégation qui l’accompagne ont rencontré le Président du parlement islamique consultatif de la République islamique

d’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans la matinée du mardi 30 juillet 2024. Ousmane Bougouma et son hôte ont passé en revue les axes de coopération déjà existants entre les deux parlements leurs perspectives. « Nous avons profité de cette audience pour évoquer cette coopération qui se met progressivement en place et dont nous attendons l’approfondissement. Nous pouvons dire que nous avons eu une oreille très attentive. Il est intéressé par des questions de développement, mais aussi par les questions sécuritaires. Nous avons aussi en tant que Président de l’ALT, évoqué avec lui, les questions de la diplomatie parlementaire. Il est disposé à ce que nos deux parlements puissent se rapprocher davantage, parce que lorsque les parlements se rapprochent, ce sont des peuples qui se rapprochent », a confié Dr Bougouma, à sa sortie d’audience. Mohammad Ghalibaf a traduit au cours des échanges, sa reconnaissance et celle de son pays au peuple burkinabè qui l’a soutenue lors du décès tragique de l’ancien Président, iranien Ebrahim Raïssi.

La délégation officielle a mis à profit son séjour pour visiter la représentation diplomatique burkinabè à Téhéran et constater la mise en place effective des services de cette ambassade réouverte en mai 2023, après sa fermeture en 1998. « Ici à Téhéran, c’est une nouvelle mission diplomatique et il était de notre devoir, avec le ministre en charge des affaires étrangères, d’aller encourager surtout ce personnel diplomatique qui est à pied d’œuvre afin que s’approfondisse la coopération entre nos deux pays. Et je reprendrai le terme du ministre des affaires étrangères : « nous avons véritablement affaire à une “brigade d’intervention diplomatique” qui est en œuvre au niveau de Téhéran pour renforcer les relations avec l’Iran », a précisé le chef de la délégation. La juridiction de l’ambassade du Burkina Faso à Téhéran couvre six pays : l’Iraq, le Pakistan, la Syrie,

le Yémen, l’Afghanistan et la République islamique d’Iran.

