Burkina Faso: Les Étalons dames victorieuses du Tour international du Burundi accueillies en triomphe

Les Étalons cyclistes dames, championnes du Tour international du Burundi 2024, sont arrivées ce mardi 19 novembre 2024 à Ouagadougou. Leur performance remarquable a été célébrée par une délégation ministérielle venue leur réserver un accueil chaleureux à l’aéroport international de Ouagadougou.

En effet,l’équipe féminine a marqué les esprits lors de cette compétition internationale en surclassant leurs adversaires et en dominant plusieurs étapes du Tour.

À leur arrivée, les championnes ont été accueillies par une délégation multisectorielle composée du ministère des Sports et des Loisirs, du ministère en charge du Genre et de la Famille, du ministère de la Justice, du ministère en charge de la Transition numérique, ainsi que du directeur de cabinet du président.

Les supporteurs, nombreux, ont également répondu présents pour manifester leur fierté à travers des chants, des danses et des acclamations.

Les Étalons cyclistes dames reviennent au pays avec des trophées et l’espoir d’un avenir encore plus radieux pour le sport féminin burkinabè.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info