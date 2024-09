Burkina Faso : L’État-Major des Armées rend hommage à IRON Biby

Ce mardi 10 septembre, l’État-Major des Armées du Burkina Faso a choisi de mettre en lumière le champion Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, plus connu sous le nom d’IRON Biby, en le désignant « Photo de la semaine ». Avec un bandeau arborant les couleurs de la tenue « Terre » des Forces Armées Nationales du Burkina Faso sur lequel l’on peut lire VDP (Volontaire de la Défense de la Patrie), le colosse burkinabè a de nouveau marqué l’histoire le 7 septembre dernier en battant son propre record mondial de Log-lift.

Le champion, fidèle à ses racines et à son pays, a dédié cette nouvelle victoire aux forces armées burkinabè qui luttent chaque jour pour la paix et la sécurité.

Dans un contexte de défis sécuritaires, ce record mondial résonne comme un vibrant hommage et un message d’encouragement à l’endroit des forces combattantes. L’État-Major des Armées, à travers cet hommage, a salué l’engagement et la détermination d’IRON Biby, symboles de résilience et de fierté nationale.

Cette distinction, au-delà de la simple reconnaissance sportive, incarne l’unité et la solidarité de tout un peuple autour de ses symboles de réussite. IRON Biby, à travers son parcours exceptionnel, continue d’inspirer non seulement la jeunesse burkinabè, mais aussi les combattants sur le front, leur offrant un modèle de ténacité face à l’adversité.

Avec cette nouvelle prouesse, le Burkinabè a encore une fois prouvé qu’il n’y a pas de limite à la réussite lorsque la discipline et la passion s’allient. IRON Biby, à travers ses exploits, reste une figure emblématique du Burkina Faso, rappelant à tous que la force ne réside pas seulement dans le physique, mais aussi dans le cœur et l’esprit.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info