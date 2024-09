Prix Star Prize 2024 : Mahamadi SEBOGO des Éditions Sidwaya décroche le premier prix

Le 15 août 2024, à Interlaken en Suisse, le journaliste burkinabè Mahamadi SEBOGO des Éditions Sidwaya a remporté le premier prix Star Prize 2024 de la Fédération Internationale des Journalistes Agricoles (IFAJ). Ce prestigieux prix récompense l’excellence en journalisme agricole à l’échelle internationale, et la victoire de Mahamadi SEBOGO met en lumière le talent et l’engagement des journalistes burkinabè dans la promotion du secteur agricole, un pilier essentiel de l’économie nationale.

La reconnaissance de SEBOGO au niveau mondial démontre non seulement la qualité de son travail, mais aussi l’importance de valoriser le développement agricole à travers des reportages pertinents et impactants. Cette victoire est une fierté pour les Éditions Sidwaya et le Burkina Faso, renforçant la réputation du pays dans le domaine du journalisme international.

Koalai NEBIE

Sidwaya.info