Un vent violent a fait 3 morts dans la nuit du 28 mai 2024 à Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga. Cette tornade d’une extrême violence a fait aussi 8 blessés et de nombreux dégâts matériels, selon l’AIB. Selon le préfet-président de la délégation spéciale communale de Boulsa, Issaka Sangla et le directeur provincial en charge de l’Action l’Humanitaire, les blessés ont été pris en charge et les cas graves seront évacués à Ouaga.

Sidwaya.info