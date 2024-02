CAN Côte d’Ivoire 2023  : une médaille d’or pour l’arbitre burkinabè Seydou Tiama

L’arbitre burkinabè Seydou Tiama qui a participé à la finale de la coupe d’Afrique des nations 2023, a présenté sa médaille d’or le 16 février 2024, au stade municipal Issoufou Joseph Conombo, lors de la remise des médailles FIFA au corps arbitral burkinabè.

« Cette CAN je l’ai vécue avec effervescence. C’était un challenge pour moi parce que c’était une nouvelle expérience. Dieu merci, nous l’avons réussie. Il y a des CAN où nous avons participé et cette fois-ci nous avons eu la chance de revenir avec une médaille et c’est tout ce qu’un athlète puisse souhaiter », s’est-il réjoui.

