Cascade de blessures dans l’écurie des Etalons : « Il n’y a pas péril en la demeure », Brama Traoré, sélectionneur

Les Etalons ont débuté hier lundi 11 mai 2024, dans la soirée à Bamako, au Mali, leur stage de préparation en vue des deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face au Sénégal, le 14 novembre, et le Malawi, le 17. Malgré des blessures en cascade au sein de l’écurie, Brama Traoré et ses poulains se veulent optimistes.

Le Burkina Faso, leader du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 et déjà qualifié pour les phases finales de la compétition, disputent cette semaines les deux dernières rencontres du tournoi. Ils croisent les crampons d’abord avec les Lions du Sénégal (également qualifié), le 14 novembre prochain à Bamako (19h GMT), puis trois jours plus tard, le Malawi à Lilongwe (13h GMT).

Pour ces deux matchs, le sélectionneur Brama Traoré et ses poulains peaufinent leur préparation depuis hier lundi sur leur base à Bamako. Les neuf joueurs (Trova Boni, Farid Ouédraogo, Hassan Bandé, Cédric Badolo, Sacha Bancé, Josué Tiendrébéogo, Kilian Nikiéma, Ousséni Bouda et Steeve Yago) qui ont réussi à rallier plus tôt la capitale malienne ont passé leur matinée en salle de gym.

Cependant, le staff technique est confronté à une cascade de blessures et de forfaits pour ces deux rencontres. Le secteur offensif des Etalons est le plus touché avec les indisponibilités du capitaine Bertrand Traoré, pourtant dans une forme étincelante ces dernières semaines, l’ailier de Bournemouth en Angleterre, Dango Ouattara, l’attaquant d’Al Riyadh Fc en Arabie Saoudite, Mohamed Konaté et Abdoul Kader Ouattara du Cercle Bruges.

Absents déjà lors des deux précédentes journées le mois passé, le portier Hervé Kouakou Koffi du RC Lens et le milieu de terrain Gustavo Sangaré du FC Noah, en Arménie sont encore indisponibles. Les absents ont été remplacés dans la foulée par les ailiers d’Annecy, en France, Josué Tiendrébéogo et de l’Etoile filante de Ouagadougou Hamed Blakis Ouattara, les milieux de terrain de l’AS Douanes, Clément Pitroipa et Ridouanou Maiga, ainsi que l’attaquant d’Estrela au Portugal, Régis N’Do.

C’est dire que le sélectionneur Brama Traoré devra se passer de six joueurs importants, dont la plupart sont des titulaires indiscutables et des éléments clés de son dispositif

tactique. Pourtant, ces forfaits ne semblent pas avoir entamé le moral de Brama Traoré et ses poulains. « Je me sens très bien ainsi que le groupe qui se trouve actuellement à Bamako. Il n’y a pas péril en la demeure.

Nous savons qu’en football, il n’y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Et pour préparer un match, il y a certains aléas à prendre en compte », a déclaré celui qui est surnommé Chercheur. Selon lui, il n’est pas opportun de parler de « titulaires forfaits ». « Pour nous ,ce sont des joueurs blessés. Ils seront bien remplacés. Ce qui est important, c’est de bien aborder les matchs », a-t-il ajouté.

Des ambitions intactes

En ce qui concerne les quatre joueurs locaux convoqués, le sélectionneur estime qu’ils ne viennent pas en figurants. Ce sera l’occasion pour eux, a-t-il indiqué, de se frotter au reste du groupe. « Appelé les joueurs locaux, c’est important parce qu’ils vont venir apprendre, même s’ils ne vont pas tous jouer. Gouter à cette chaleur de l’équipe nationale peut les galvaniser. Ce sont de très bons joueurs qui vont apprendre et leur convocation va leur donner plus d’ambitions », a affirmé Brama Traoré.

Pré-convoqué, puis appelé en sélection suite au forfait de Dango Ouattara, l’ailier d’Annecy en Ligue 2 française, Josué Tiendrébéogo s’est dit honoré d’être convoqué pour la première fois avec les Etalons. « Je suis très content de rejoindre le groupe. C’est une fierté. Si j’ai la chance de jouer, c’est à moi de prouver que je mérite d’être là, de prouver au coach qu’il a eu raison de me faire appel. Je peux apporter beaucoup offensivement et défensivement », a assuré l’ancien joueur du SC Majestic.

Les ambitions de Chercheur pour les deux matchs à venir ne changent pas, malgré le nombre de forfaits. Il veut absolument garder la tête du groupe L. « Nous avons des valeurs sures. Ce qui allait m’effrayer c’est si on me disait de commencer les matchs à 9 ou à 10. Nous allons commencer les matchs à 11 contre 11. Tous les joueurs qui viennent en équipe nationale sont animés d’une intention incroyable. Je suis sûr que nous ferons deux bons matchs », a-t-il promis.

En tous les cas, le groupe avec 14 joueurs présents hier soir à Bamako (Edmond Tapsoba, Ousmane Camara, Valentin Nouma, Blati Touré et Saidou Simporé ont rejoint l’écurie en début d’après-midi) a débuté la préparation. Ils ont effectué une séance légère pour permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue de leur voyage. « Tout le monde sera là demain (NDLR : aujourd’hui). Et nous pourrons effectuer la première vraie séance d’entrainement », a promis le sélectionneur des Etalons.

Sié Simplice HIEN

Depuis Bamako