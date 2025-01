Centenaire du petit séminaire de Pabré : les activités phares de la célébration dévoilées

Le comité de pilotage du centenaire du petit séminaire de Pabré a animé une conférence de presse sur le thème « Cent ans du petit séminaire de Pabré : Deo gratias. Œuvrons pour son rayonnement », jeudi 16 janvier 2025, à Ouagadougou.

Le Petit séminaire de Pabré (PSP) a ouvert ses portes en 1925 avec 16 séminaristes et l’année 2025 marque son 100e anniversaire d’existence. Dans l’optique d’annoncer au grand public les activités phares qui vont ponctuer ce centenaire, le comité de pilotage du centenaire du PSP a animé une conférence de presse, jeudi 16 décembre 2025, à Ouagadougou. Cette conférence marque le début d’une série d’activités de commémorations alliant histoire et symbole. Cette célébration se tiendra sur le thème « Cent ans du petit séminaire de Pabré : Deo gratias. Œuvrons pour son rayonnement ». Le président du comité de pilotage du centenaire, Joseph Tapsoba, a indiqué que ce thème rappelle l’importance de rendre grâce pour les merveilles accomplies par Dieu au cours de ce siècle d’existence. « Ce jubilé est une occasion unique non seulement de célébrer notre histoire, mais de réfléchir sur notre mission éducative et spirituelle dans le contexte actuel », a-t-il confié. Pour lui, l’objectif global du jubilé est de permettre à la grande famille du PSP (élèves, professeurs, anciens séminaristes, parents d’élèves, bienfaiteurs, partenaires, personnel…) et à l’Eglise famille de Dieu au Burkina de vivre un temps de grâces avec le Seigneur. Il vise aussi à tracer de nouveaux sentiers en vue d’un plus grand rayonnement du séminaire, pépinière des vocations sacerdotales, a ajouté Joseph Tapsoba.

« Nous souhaitons également promouvoir la solidarité, la réconciliation et l’engagement au service de l’église et de la Nation », a laissé entendre M. Tapsoba. Par ailleurs, il a précisé que le séminaire a formé plus de 3 408 jeunes depuis son ouverture en 1925, dont 238 sont devenues prêtres, soit un taux de 7% et 3 170 laïcs, soit 93% ayant servi ou servent encore l’Etat et le privé. L’abbé Valéry Sakougri, membre du comité d’organisation a déroulé le programme des activités qui vont s’étendre sur toute l’année 2025 et qui prendra fin en 2026. Il s’agit entre autres, de l’ouverture solennelle de l’année jubilaire, le 25 janvier 2025, l’inauguration du Mémorial des grandes figures du PSP, le 1er mai, le début du reboisement de 100 arbres à partir du 4 juillet, des concerts de Noel les 19 et 20 décembre. Le baptême des bâtiments du séminaire est prévu le 23 Janvier 2026 et la célébration solennelle de clôture du jubilé, le 24 Janvier 2026. A la question d’un journaliste de savoir si le ministère de tutelle du PSP sera impliqué ? Le comité d’organisation a relevé que les ministères en charge de l’éducation, de la culture et de l’administration territoriale seront impliqués. Puis d’ajouter que le gouvernement a pris une décision par décret en décembre 2023 pour classer le

PSP comme patrimoine national.

Anna Francisca ZOMBRA

(Collaboratrice)