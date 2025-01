IIIe édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée de la République du Mali : le Burkina Faso à l’honneur

SEM. Karamoko Jean Marie Traorè, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a représenté le Burkina Faso, pays invité d’honneur, à la clôture des festivités de la IIIe édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée de la République du Mali, le samedi 18 janvier 2025 à Bamako.

Dans une adresse aux convives alliant langues française et bambara, jalonnée d’une salve d’applaudissements nourris, le ministre Traoré a porté le message de fraternité et de solidarité de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat, à son Excellence le général d’Armée Assimi Goita, Président de la Transition, chef de l’Etat de la République du Mali, et au peuple frère du Mali. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, la célébration de la souveraineté retrouvée est une occasion, non seulement de mettre en exergue la rupture avec ces indépendances de façade qui nous ont été octroyées par le colon depuis les années 1960, mais également de sortir de la chaîne humiliante qui définissait nos rapports avec le colon et nous confinait dans un rôle de simple sujet.

Il a, de ce fait, rendu un vibrant hommage au vaillant peuple malien qui a su briser la chaîne de l’assujettissement et de l’asservissement pour recouvrer sa dignité, en sonnant le tocsin pour à la fois donner un sens clair à la souveraineté et indiquer aux peuples africains la voie de l’émancipation effective, de l’autonomie réelle et de la véritable souveraineté.

Cette souveraineté choisie par les chefs d’Etat du Burkina, du Mali et du Niger, et acquise au prix de la résilience et des sacrifices consentis par leurs populations, est celle qui permet à nos pays de s’affranchir véritablement de l’impérialisme, de lutter efficacement contre le terrorisme et d’œuvrer sûrement au développement économique et social de nos trois pays, a-t-il poursuivi. C’est pourquoi, conscient que le chemin emprunté ne sera nullement un long fleuve tranquille et qu’il sera parsemé d’embûches et de soubresauts de tous ordres, le Ministre Traoré a invité les populations de la Confédération AES à la vigilance afin de déjouer tous les pièges qui entraveront notre marche triomphale. « Telle de l’eau dans une calebasse, le Mandé peut être remué mais jamais cette eau ne se versera; elle ne l’a pas été hier, elle ne le sera pas demain », a conclu le Ministre chargé des Affaires étrangères. En rappel, la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée est célébrée chaque 14 janvier au Mali, en souvenir de la mobilisation patriotique du peuple malien, le 14 janvier 2022, pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines à lui imposées par la CEDEAO et l’UEMOA.

DCRP/MAECR-BE