Ministère en charge de la culture et du tourisme : le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo à l’écoute des acteurs

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a échangé tour à tour, ce jeudi 16 janvier 2025, à Ouagadougou avec les acteurs de la culture et ceux du tourisme.

Le ministre en charge de la communication poursuit sa série de prises de contact avec les acteurs de son département; cette fois-ci ceux du monde de la culture et du tourisme. Dans le domaine de la culture, les préoccupations soulevées ont trait aux besoins de renforcement de capacités des acteurs, l’accompagnement des structures associatives et des fédérations, la relance du port de tenues scolaires, la reprise des soirées de contes, la signature de conventions, la construction des salles de cinéma et des salles polyvalentes, etc. En ce qui concerne les préoccupations des acteurs du tourisme, ils ont souhaité que la promotion du tourisme interne et récepteur soit une réalité au Burkina Faso. Au terme des échanges, le ministre en charge de la culture et du tourisme a salué la résilience de tous les acteurs dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme tout en les rassurant de

sa disponibilité à les accompagner pour la relance de ces deux secteurs à savoir la culture et le tourisme.

DCRP/MCCAT