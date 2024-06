Le Centre régional d’instruction de Kaya des forces armées nationales a présenté au drapeau national le contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023 d’un effectif initial de 1 206 combattants, majoritairement des ex-Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le vendredi 31 mai 2024 à Kaya.

Débutée le 4 avril 2024 au Centre régional d’instruction de Kaya (CRIK) des Forces armées nationales (FAN) avec un effectif initial de 1 206 recrues dont deux radiés pour motif de santé et deux autres qui ont malheureusement perdu la vie (trois personnes ont été ajoutées en remplacement), la formation de deux mois a été consacrée à la formation militaire générale, la mission opérationnelle et la formation physique et sportive, selon le commandant du CRIK, le capitaine Honoré Palm.

Au final, ce sont 1 205 jeunes soldats qui ont suivi la formation jusqu’à terme et ont été présentés au drapeau national, le vendredi 31 mai 2024 à Kaya. « Ce sont de bons citoyens et combattants bien drillés et dignes d’être présentés au drapeau national, symbole de ralliement. Car, ils renforcent avec efficacité les rangs des FAN », s’est-il félicité. C’est pourquoi, le capitaine Palm les a invités à toujours agir en militaire professionnel. Il a également souhaité que leurs chefs d’unité les plongent dans une formation continue, gage d’un entretien et d’un perfectionnement pour un succès des forces armées du Burkina Faso.

Des conseils « bien reçus » par les jeunes soldats, en ce sens qu’ils mesurent la tâche qui les attend dans ce contexte de crise sécuritaire. Pour le délégué de la 2e promotion du CRIK, Loaga Nitiéma, la formation n’a pas été facile, mais avec les encouragements des encadreurs et la hiérarchie militaire, tout s’est passé comme prévu.

« Quand tu penses que le pays va mal, quand tu tombes, tu as l’espoir de te relever, c’est ainsi que chacun de nous a pu tenir jusqu’au bout de la formation », a souligné M. Nitièma. Après avoir félicité les jeunes soldats, le commandant de la première région militaire, le lieutenant-colonel Eric Constantin Tapsoba, a précisé que leur devoir est de servir avec loyauté, honneur et fidélité l’armée.

Il a aussi souhaité que la Nation les intégre socialement, afin qu’ils puissent remplir convenablement leurs missions avec professionnalisme. « Le drapeau national auquel vous avez l’honneur d’être présenté est le patrimoine des sueurs et du sang que nous ont légués nos ancêtres. Il constitue pour tous le signe de ralliement dans l’unité pour le bonheur comme pour le pire », a indiqué l’officier supérieur Tapsoba. Outre la présentation du drapeau national, les recrues ont entonné l’hymne national en mooré pour promouvoir les langues nationales. Avant la remise de leurs épaulettes, ces soldats de 2e classe ont récité leur code de conduite qui est l’éthique du soldat burkinabè pour l’éducation civique et morale de servir la Nation avec honneur, dignité et loyauté. Le démontage et le montage des kalachnikovs, PKMS et 12-7 à visage bandé, les techniques de base sans ou avec arme et la parade ont bouclé la cérémonie de présentation au drapeau du contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023 du CRIK.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com