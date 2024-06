La 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe (FCSA) s’est tenue à Pékin en République populaire de Chine, le jeudi 30 mai 2024. Le renforcement des relations et la question palestinienne ont été au cœur des échanges.

La 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe (FCSA) tenue à Pékin en Chine, le jeudi 30 mai 2024, a été une tribune pour les deux parties de passer en revue leur partenariat. Outre les ministres des Affaires étrangères d’une vingtaine de pays arabes, la rencontre a connu la participation du Président chinois Xi Jinping et quatre de ces homologues arabes. Selon Xi Jinping, l’amitié qui unit son pays et son peuple aux Etats arabes et leurs peuples trouve sa source dans les échanges amicaux le long des anciennes routes de la soie, dans la lutte commune pour la libération nationale et dans la coopération gagnant-gagnant.

Dans le nouveau siècle, a-t-il indiqué, les relations sino-arabes ont atteint une nouvelle étape. En effet, en décembre 2022, il dit avoir participé au premier sommet Chine-Etats arabes à Riyad, en Arabie saoudite. Et d’ajouter qu’ensemble, ils sont convenus de déployer tous leurs efforts pour construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe tournée vers l’ère nouvelle. Il a rassuré que la Chine poursuivra donc la solidarité avec la partie arabe pour que les relations sino-arabes donnent l’exemple de la coopération de qualité dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ». Pour ce faire, il a annoncé que la Chine organisera en 2026 le deuxième sommet Chine-Etats arabes.

De plus, le conflit palestino-israélien a été abordé à la 10e conférence ministérielle. « La guerre ne doit pas durer à l’infini, la justice ne doit pas s’absenter éternellement, et surtout la solution à deux Etats ne doit pas être arbitrairement remise en cause. La Chine soutient fermement la création d’un Etat palestinien indépendant et pleinement souverain sur la base des frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est comme capitale », a déclaré Xi Jinping.

En plus d’une aide humanitaire d’urgence de 100 millions de yuans (environ 8,5 milliards FCFA), a poursuivi Xi Jinping, la Chine fournira une aide supplémentaire de 500 millions de yuans pour soutenir l’apaisement de la crise humanitaire et la reconstruction post-conflit à Gaza. Il a aussi promis un don de 3 millions de dollars américains à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour le soutenir dans la fourniture d’aide humanitaire d’urgence à Gaza. Président de la Ligue arabe, le roi de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, a exprimé sa gratitude à la Chine pour son soutien

« ferme » à la « juste »cause des arabes et en particulier sur la question palestinienne.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr

Depuis Pékin (Chine)