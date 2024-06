CEP 2024 : Taux de réussite de 100 % pour les élèves encadrés par le GARSI de Toéni

Les élèves encadrés par les Groupes d’Actions Rapides de Surveillance et d’Intervention (GARSI) de la Gendarmerie Nationale à Toéni ont réalisé un exploit remarquable en obtenant un taux de réussite de 100 % au Certificat d’Études Primaires (CEP) 2024. Sur les 9 élèves présentés, tous ont réussi l’examen, avec le major de la promotion atteignant 162 points et le moins performant obtenant 100 points.

À la rentrée scolaire de cette année, la classe de CM2 d’une école primaire de la région se retrouvait sans enseignant. En réponse à cette situation, deux gendarmes du GARSI, dotés de compétences pédagogiques, ont été assignés pour assurer l’enseignement à partir du 16 octobre 2023. Cette intervention a permis de garantir la continuité de l’éducation pour les élèves concernés.

Les cours dispensés par ces gendarmes étaient supervisés par l’Inspection et la Direction régionale de l’éducation, en étroite collaboration avec le Commandant GARSI. Leur engagement a permis non seulement de combler l’absence d’un enseignant, mais aussi d’atteindre des résultats exceptionnels au CEP.

Ce succès souligne l’engagement et la polyvalence des membres du GARSI, qui ont su répondre à un besoin crucial dans la communauté. Leur dévouement a non seulement permis aux élèves de réussir, mais a également démontré leur capacité à s’adapter et à exceller dans des rôles variés, au-delà de leurs fonctions traditionnelles de sécurité.

Le taux de réussite de 100 % au CEP 2024 pour les élèves encadrés par le GARSI de Toéni est un exemple inspirant de service public et d’engagement communautaire, illustrant la capacité des forces de l’ordre à contribuer de manière significative à l’éducation et au développement de la société burkinabè.

Sidwaya.info

Source : Gendarmerie Nationale