Certificat Bloomberg en journalisme financier : 52 professionnels des médias reçoivent leur parchemin

Débutée en octobre 2023, la formation en journalisme financier du programme Bloomberg Média Initiative Africa (BMIA), financée par Bloomberg Philanthropies avec l’appui de la Fondation Ford et la Fondation Stravros Niarchos, a pris fin par la remise des certificats à 52 professionnels des médias et de la communication ouest-africains bénéficiaires dudit programme, jeudi 20 juin 2024, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

La volonté de Bloomberg, depuis 2020 de doter l’Afrique francophone de journalistes financiers qualifiés, contribuant au développement socioéconomique de la région connait un début de concrétisation. En effet, la première promotion de son programme Bloomberg Media Initiative Africa (BMIA) pour l’Afrique francophone a reçu son certificat de formation en journalisme financier, jeudi 20 juin 2024, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

52 auditeurs dont 15 femmes, venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Togo ont bénéficié de ce programme financé par Bloomberg Philanthropies avec l’appui de la Fondation Ford et la Fondation Stravros Niarchos, et organisé en partenariat avec l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC) d’Abidjan, le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) et le Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) de Dakar et l’Ecole de commerce de l’université Strathmore de Nairobi.

Par la voie de leur délégué, Elisée Bolougbeu, les auditeurs ont salué Bloomberg et ses partenaires pour cette initiative, combien importante pour les pays d’Afrique francophone. Grâce à ce programme, a poursuivi M. Bolougbeu, les nouveaux impétrants disposent désormais de compétences nécessaires pour rendre accessible l’information financière et économique aux populations, pour l’analyser et la traiter au mieux au profit des Etats, de la région et du monde entier.

Le point focal de l’ISTC, Dr Nguessan Remi Yao, s’est réjoui de l’aboutissement du programme BMIA qui se traduit par la remise des diplômes à la première promotion de journalistes financiers francophones formés par Bloomberg. « La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est l’initiative de Bloomberg, qui s’est engagé, depuis quelques années, dans une formation visant à renforcer des équipes de journalistes et analystes financiers afin de favoriser l’expansion d’une culture journalistique axée sur les données à travers l’Afrique », a-t-il souligné.

« Interpeller les dirigeants, éduquer les populations »

La responsable principale du programme Bloomberg, Aguil Deng, a traduit la gratitude de Bloomberg à tous les acteurs, notamment les instituts et universités partenaires, les formateurs, les experts, les équipes techniques et administratives, sans oublier les familles et les responsables des auditeurs, pour leur collaboration et engagement indéfectible sans lesquels ce programme n’aurait pas connu le succès qui est célébré aujourd’hui à travers la remise de diplômes aux impétrants.

Avec cette formation, a poursuivi Mme Deng, les journalistes sont outillés pour interroger les données, interpeller les dirigeants, éduquer les populations sur les questions économiques et financières.

Le représentant du ministre ivoirien de la communication, son directeur de cabinet, Jean Martial Adou, a salué l’existence du programme BMIA. « Je voudrais au nom du gouvernement ivoirien, remercier Bloomberg pour avoir mis en place ce certificat de spécialisation en journalisme économique et financier afin de renforcer les capacités de nos entreprises, notamment dans le secteur des médias.

Car, il est important d’avoir une masse critique de journalistes qui s’intéressent aux questions économiques et financières et qui sont capables, par l’expertise acquise à travers ce type de formation, de parler banalement économie et finances, de pouvoir lire des bilans, des états financiers, d’expliquer ce qu’est un agrégat économique, le produit intérieur brut et bien d’autres notions économiques », a-t-il souligné. Toute chose qui permettra au public de comprendre les enjeux économiques et financiers, mais aussi aux décideurs de mieux adresser les préoccupations des populations.

Pour le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi Amenounvé, l’un des acteurs ayant œuvré à l’avènement de ce programme en Afrique francophone, cette formation va apporter un changement capital dans la communication financière dans la sous-région ouest-africaine.

Invite à un réinvestissement utile

L’économie et la finance, a-t-il souligné, sont au cœur du développement et il est nécessaire pour l’Afrique francophone de disposer de journalistes à même de traiter adéquatement l’information économique et financière afin de contribuer à mieux éduquer les populations. « Nous sommes dans une région à plein potentiel de développement. Nous avons une bourse qui se développe. Avec cette évolution positive, à travers la remise des diplômes aux auditeurs, nous allons booster nos économies et notre bourse.

Et le développement économique de la Côte d’Ivoire et la région ne peut se passer d’un traitement de qualité de l’information économique et financière », a insisté Dr Amenounvé.

L’ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, représentée par son attaché de presse, Laciné Ganamé, a félicité Bloomberg et l’ensemble des acteurs qui ont rendu possible cette formation. Il s’est réjoui de voir deux journalistes burkinabè, à savoir Mahamadi Sebogo, Les Editions Sidwaya et Abdourahim Souleymane Traoré du journal en ligne l’Autregard, bénéficié de ce programme.

« L’ambassade soutient toutes les initiatives visant à promouvoir l’expertise des compatriotes. A ce titre, il était de bon ton de prendre part à cette cérémonie de graduation qui, du reste, a été très belle et riche en enseignements », a confié M. Ganamé.

Tous les intervenants ont souhaité le maintien du programme BMIA afin de permettre à l’Afrique francophone de combler son retard en matière de journalisme économique et financier. En effet, depuis son lancement en 2015, le programme a permis de former environ 900 journalistes dont seulement 84 d’Afrique francophone.

Mahamadi SEBOGO

Le retour d’Abidjan

(Côte d’Ivoire)