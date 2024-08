Chaîne des transports et de la logistique : Immersion sur le corridor Ouaga-Lomé

de visu ses actions menées dans le domaine des transports pour desservir le pays. « Ce voyage de presse vise à faire découvrir aux hommes et femmes de

médias les actions du CBC à travers ses offres de services, son maillage territorial le long des corridors de desserte et les partenaires coopérant avec lui dans les ports de transit », a expliqué, le chef de service communication du CBC, Judicaël Sawadogo. C’est le corridor Ouagadougou-Lomé au Togo qui a été choisi pour cette sortie avec les journalistes et le Poste de contrôle juxtaposé(PCJ) de Cinkanssé a été le premier point d’arrêt.

Le PCJ, a-t-on rappelé, a été mis en place par l’Union économique et monétaire ouest– africaine(UEMOA) et géré par la société Scanning système. Son objectif est de faciliter les services de contrôle pour l’accomplissement des formalités relatives au transit des marchandises. Là, les journalistes ont pu s’imprégner du bureau du CBC dans ses missions et apprécier, la collaboration existante entre lui et ses partenaires que sont les transporteurs routiers, les