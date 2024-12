A l’occasion de la commémoration de la fête de l’indépendance du Burkina, Sa majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, serviteur des deux saintes mosquées, et le prince héritier, Mohamed Bin Salman ont exprimé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur, de progrès et prospérité continus au président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabè.

Source : @ksamofafra