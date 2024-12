Plateau centra:l : 625 sacs d’amandes de karité interceptés 

La Direction régionale en charge du Commercre du Plateau Central a annoncé, mardi 10 décembre 2024, la saisine d’une remorque chargée d’amandes de karité, estimée à 20 millions de FCFA.

Une remorque chargée de 625 sacs d’amendes de karités, dont la valeur est estimée à 20 millions FCFA, a été saisie, mardi 10 décembre 2024, à Ziniaré, a rapporté la Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Plateau central (DRICA-PCL). Elle a indiqué que cette « saisie significative » a eu lieu alors que le véhicule se dirigeait vers la région du Centre-Est. Ce qui a suscité des interrogations sur l’origine et la destination de cette précieuse matière première, a ajouté la Direction régionale en charge du Commerce. « Les responsables de la DRICA-PCL ont tenté d’obtenir des informations sur la provenance et l’acheminement des amandes de karité, une ressource actuellement en proie à une spéculation excessive et à des pratiques souvent non réglementaires. Malheureusement, le transporteur n’a pas pu fournir d’explications satisfaisantes ni de documents justifiant le transport », a fait savoir la Direction régionale. Face à ce manque de transparence, elle a décidé d’intercepter le véhicule et de le conduire dans ses locaux à Ziniaré. « Le propriétaire du chargement sera bientôt convoqué pour clarifier cette situation qui pourrait s’avérer être une tentative d’exportation clandestine », a détaillé la DRICA-PCL. La Direction régionale chargée du Commerce a estimé la valeur marchande de la saisine à 20 millions de FCFA. Elle a noté que le contrevenant s’expose à « des sanctions sévères conformément à la réglementation en vigueur », si les soupçons de fraude se confirment.

En rappel, l’exportation de l’amande de karité a été suspendue temporairement sur toute l’étendue du territoire national, selon un communiqué conjoint des ministères en charge du Commerce et des Finances, signé le 18 septembre 2024.

Djakaridia SIRIBIE