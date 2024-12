Résidus de charbon fin d’Essakane : 44 lingots d’or pour la réserve nationale

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu officiellement de la société Golden hand SA, la première tranche des lingots d’or de 93,197 kilogrammes issus du traitement de la cargaison de charbon fin de la mine d’Essakane abandonnée au profit de l’Etat, le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou.

11 mois après le lancement officiel des activités de l’usine de traitement des résidus miniers, la société à capitaux nationaux Golden hand SA vient de livrer les premiers lingots d’or issus du traitement de la cargaison de charbon fin de la mine d’Essakane abandonnée au profit de l’Etat. La première tranche des lingots a été reçue officiellement par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le mardi 10 décembre 2024, à Ouaga-dougou. Pour le chef du gouvernement, cette cérémonie de remise constitue une occasion de redevabilité vis-à-vis du peuple dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord transactionnel conclu entre l’Etat et la société minière Essakane concernant l’affaire charbon fin. « A ce jour, ce sont environ 142,37 tonnes de résidus miniers qui ont été traités avec succès par la société Golden hand SA, soit 32,31% de la quantité totale de la cargaison remise. La livraison concerne 44 lingots d’or d’un poids de 93,197 kg, d’une pureté assez élevée et environ 1,628 kg de scories », a laissé entendre le Premier ministre. Il a confié que cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d’or. Rappelant les faits, M. Ouédraogo a indiqué que dans le cadre du dénouement de l’affaire dite charbon fin sur requête de la société minière Essakane, un accord transactionnel a été conclu entre l’entreprise et l’Etat. Au terme de cet arrangement, outre le paiement de 9 milliards F CFA par la société, il a été convenu de l’abandon, au profit de l’Etat, de l’ensemble de la cargaison de charbon fin soit au total 444 tonnes de résidus miniers. « Ces premiers lingots sont la preuve que le gouvernement ne s’est pas trompé en faisant confiance à la société Golden hand SA qui confirme notre vision pour une économie endogène basée sur l’expertise nationale », a dit le patron de l’exécutif.

Créer de la richesse

De son avis, le choix de la société traduit la volonté du président du Faso de créer de la richesse à travers la promotion des expertises nationales dans le secteur minier, gage d’un développement socioéconomique endogène durable. « C’est la toute première usine de traitement de résidus miniers au Burkina et dans la sous-région ouest-africaine avec une technologie entièrement développée par des ingénieurs nationaux », a loué M. Ouédraogo. Du reste, il a félicité et encouragé le comité technique pluridisciplinaire composée de représentants de l’administration, d’organisations de la société civile pour leur abnégation dans le cadre du suivi du processus de traitement de la cargaison. « Notre pays a clairement décidé de s’affirmer et d’assumer pleinement sa souveraineté dans tous les domaines en mettant un accent particulier sur le secteur minier », a-t-il lancé. Ainsi, selon lui, il est nécessaire de trouver les voies et moyens endogènes pour renforcer le suivi et le contrôle des activités minières d’où les reformes et initiatives engagées pour mieux encadrer et dynamiser le secteur.

Parmi celles-ci, il a relevé la création de la société nationale des subs-tances précieuses dont les performances ont permis de collecter plus de 18 tonnes d’or, l’adoption d’un nouveau Code minier et d’une loi sur le contenu local dans le secteur avec un accent sur la promotion des nationaux, l’opérationnalisation de la société de participation minière chargée de gérer le patrimoine minier de l’Etat. Le Premier ministre a, par ailleurs, annoncé que plus de 298 tonnes de résidus feront l’objet très prochainement de traitement pour extraire l’or, ce qui viendra grossir la moisson. Le directeur général de Golden hand SA, Emmanuel Tapsoba a traduit sa gratitude aux plus hautes autorités pour leur soutien et la confiance placée à son entreprise.

« Nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent et nous prenons l’engagement de jouer notre partition et de mériter davantage la confiance de nos partenaires stratégiques », a affirmé le premier responsable de l’entreprise.

Aly SAWADOGO