Communiqué de presse: le Président du Faso à l’écoute des Forces vives de la Nation

(Ouagadougou, 09 juillet 2024). Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré aura des échanges directs avec les Forces vives de la Nation, le jeudi 11 juillet au palais des Sports de Ouaga 2000. Cette rencontre avec l’ensemble des composantes des forces vives des 13 régions du Burkina Faso traduit la volonté du chef de l’Etat d’être toujours à l’écoute des Burkinabè pour répondre aux aspirations du peuple à l’édification d’une nation prospère, forte et souveraine, en solidarité avec tous les peuples du Sahel dans

une Confédération AES pacifiée et débarrassée du terrorisme.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat va livrer un important message sur la suite de la Transition. Le capitaine Ibrahim Traoré déclinera également sa vision pour les cinq ans à venir. Un mandat durant lequel, il entend mettre au cœur de la gouvernance, la lutte pour l’éradication du terrorisme au Burkina Faso et dans l’espace confédéré de l’AES, la solidarité, l’unité et la cohésion sociale. Ce grand rendez-vous intervient après les Assises nationales sur la suite de la Transition tenues, le 25 mai 2024, qui ont passé en revue les acquis de la Transition, renouvelé au capitaine Ibrahim Traoré la confiance des Forces vives de la Nation pour présider aux destinées du Burkina et fait des propositions pour permettre au Président du Faso de réussir sa mission.

Direction de la communication de la Présidence du Faso